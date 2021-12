Katia Ricciarelli sbotta dopo l'ultimo capitolo della saga Alex-Delia-Soleil andato in onda il 13 dicembre nel corso della puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. Una serata decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale Alex ha infranto le regole del gioco beccandosi una squalifica immediata ed è tornato di nuovo con sua moglie. Subito dopo la puntata in diretta, Katia non ha perso occasione per punzecchiare Alex ma ha sparlato anche di Soleil, con la quale in queste settimane aveva costruito un buon rapporto di amicizia.

Alex Belli squalificato dal GF Vip dopo l'incontro con sua moglie

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5, Alex ha avuto modo di rivedere sua moglie Delia Duran.

La donna è stata molto dura nei confronti dell'attore e gli ha fatto sapere di aver deciso di chiudere il loro matrimonio e quindi di volergli dire addio definitivamente.

Un duro colpo per Alex che, solo in quel momento, si è reso conto della gravità della situazione e non ha perso occasione per infrangere le regole del programma e correre ad abbracciare Delia.

Un confronto che ha lasciato senza parole Soleil Sorge, la quale non ha perso occasione per infierire contro la coppia.

Soleil in lacrime dopo l'addio di Alex Belli, Katia punge post diretta del GF Vip

L'ex protagonista di Uomini e donne ha portato ad Alex la sua valigia e gli ha indicato l'uscita dalla casa di Cinecittà mentre l'attore provava a parlarle per l'ultima volta prima del suo addio definitivo al GF Vip.

Subito dopo l'uscita di Alex, però, Soleil è scoppiata in lacrime ed ha ammesso di essere in crisi dato che non sa se restare oppure no.

Al termine della puntata, i concorrenti del reality show condotto da Signorini non hanno perso occasione per commentare l'accaduto e tra questi vi è anche Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli sparla di Soleil dopo la puntata e l'addio con Alex Belli

La cantante lirica, sebbene in queste settimane sia stata un po' una sorta di "mamma" per Soleil Sorge, non ha perso occasione per sbottare e sparlare alle spalle dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Quando Davide Silvestri ha fatto notare alla cantante che, tutta questa situazione nata al GF Vip, ha fatto comodo ad entrambi e che hanno giocato entrambi, la cantante ha confermato.

"Ah questo senz'altro però ad un certo punto casca il palco", ha sentenziato Katia che ha così lanciato la sua frecciatina al vetriolo anche nei confronti di Soleil Sorge.

Tra le due ci sarà un confronto? Katia avrà modo di dire la sua a Soleil dopo questa intricata situazione? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate che si preannunciano "infuocate" per i vipponi.