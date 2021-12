Le anticipazionidi Un posto al sole dal 20 al 24 dicembre rivelano che ci saranno una serie di colpi di scena che riguarderanno un po' tutti i personaggi, tra cui anche e soprattutto la nuova coppia Riccardo e Rossella. Verrà fuori un dettaglio riguardante il passato di lui e che finirà per gettare un'ombra nella relazione. Palazzo Palladini sarà in fermento per il ritorno di due inquilini che non si vedevano da molto tempo: Otello e Viola. Il primo giungerà per Silvia mentre la seconda avrà modo di trascorrere le festività con la sua famiglia.

Tuttavia Viola si renderà conto che c'è qualcosa che non va in Raffaele.

Rossella parte per Bolzano con Riccardo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Per Patrizio non si prospetta di certo una settimana natalizia felice e questo per via della fine della sua storia con Clara. Il ragazzo sarà piuttosto sconvolto e darà la colpa ad Alberto. Intanto Rossella preparerà le valige per l'imminente partenza per Bolzano con Michele e Riccardo. Da sola e senza la sua famiglia, Silvia si renderà conto che trascorrerà, per la prima volta, le vacanze natalizie in completa solitudine. Il giorno dell'esame di magistratura giungerà e Susanna si accingerà a superare la prova: andrà tutto bene?

Una volta giunti nel magnifico capoluogo del Trentino-Alto Adige, Rossella deciderà di mettere in pausa i suoi problemi familiari e di concentrarsi su Riccardo e sull'atmosfera natalizia regalata dai mercatini.

Michele, invece, si preparerà a raggiungere Milano, luogo del suo nuovo posto di lavoro. Nel frattempo, a Palazzo Palladini ci sarà un grande ritorno: di chi si tratterà? Con Clara di nuovo single, Alberto approfitterà della situazione per cercare di riavvicinarsi a lei.

Il ritorno di Otello a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano a gran voce il ritorno di Otello.

Guido e Renato cercheranno di prendersene cura affinché quest'ultimo allenti la presa su Silvia. Raffaele desterà molta preoccupazione in Viola e Diego i quali decideranno di parlarne a Patrizio. Roberto sarà molto irritabile e scaricherà questo nervosismo su Nunzio. Nel frattempo, a Bolzano, una misteriosa donna noterà Riccardo e Rossella, si tratterà dell'ex moglie del dottore.

Quando Riccardo rivedrà la sua ex moglie, la sua relazione con Rossella sarà messa a rischio in quanto la ragazza comincerà a nutrire dei forti sospetti sull'uomo, chiedendosi che cosa le stia nascondendo.

Anticipazioni Un posto al sole, brutto Natale per Rossella e Patrizio

E mentre Otello riceverà una bellissima sorpresa da parte di Guido e Renato, Clara spiazzerà Patrizio con una inattesa decisione. Lara non mollerà la presa su Roberto Ferri, anzi cercherà di conquistarlo con una curiosa proposta natalizia. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il giorno della vigilia di Natale non sarà molto festaiolo per Patrizio il quale non vorrà partecipare al cenone e rimarrà da solo al caffè Vulcano. Anche a Bolzano l'atmosfera natalizia sarà sciupata completamente tra Rossella e Riccardo. Silvia seguirà Otello a Indica.