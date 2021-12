Piacevoli sorprese accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame delle puntate turche raccontano che Eda Yildiz e Serkan Bolat ritorneranno a essere una coppia dopo essersi lasciati andare alla passione.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan si scontrano con Piril e Engin

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate in programma prossimamente sui teleschermi italiani annunciano che Eda e Serkan si concederanno una seconda chance. Tutto inizierà quando i due protagonisti avranno un duro confronto con Engin e Piril. Proprio questi ultimi decideranno d'iscrivere il loro primogenito Can a un prestigioso collegio.

Una decisione che sarà condivisa anche dalla Yildiz e Bolat, che lo riterranno adatto anche per la loro Kiraz. Tuttavia, l'istituto farà sapere che c'è posto soltanto per un allievo.

Per questa ragione, Eda e Serkan insieme alla coppia di amici dovranno affrontare alcune prove per valutare chi può effettivamente entrare a farne parte.

Can e Kiraz esclusi dal collegio a causa dei loro genitori

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, l'architetto e la nipote di Ayfer fingeranno di essere sposati e andare molto d'accordo. Engin e Piril, invece, dimostreranno di avere qualche problema nonostante siano sposati da ben cinque anni.

In questo frangente, i genitori di Can svilupperanno un malsano antagonismo nei confronti dei due amici, che porterà a tragiche conseguenze per i loro figli.

In particolare, Engin si dimenticherà di spegnere il microfono utilizzato per le prove, tanto da far venire a galla tutti i loro dissapori. Alla fine, il collegio deciderà di escludere Can e Kiraz dal loro percorso di studi a causa degli screzi tra i loro genitori.

Yildiz e Bolat tornano a essere una coppia dopo aver fatto l'amore

Successivamente Serkan scoprirà che Eda ha tolto la fede simbolica che aveva tatuato al dito durante l'esecuzione dei test finiti male. Per questo motivo, l'architetto chiederà una spiegazione convincente alla madre di sua figlia Kiraz. Ed ecco che i due cederanno alla passione, tanto da fare l'amore dopo un vivace scambio di battute.

Il mattino dopo, Bolat chiederà alla Yildiz se vuole tornare a fare coppia con lui per dare una famiglia a Kiraz. Fortunatamente, la nipote di Ayfer risponderà affermativamente, tanto da avviarsi verso un futuro roseo. Tuttavia, la serenità della coppia verrà turbata da una rivelazione di Aydan.

Proprio quest'ultima confesserà al figlio che il suo vero padre è Kemal. Una rivelazione che lascerà senza parole l'architetto che sceglierà di non allacciare nessun rapporto con l'uomo.