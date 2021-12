Negli episodi della seconda e ultima stagione della soap opera turca Love is in the air in onda su Canale 5 dal 27 al 31 dicembre 2021, verrà a galla il segreto tenuto nascosto da Eda Yildiz a seguito del salto temporale di cinque anni. Dalle anticipazioni si evince che l’architetta paesaggista dirà a Serkan Bolat che in realtà i veri genitori della piccola Kiraz sono loro due.

Spoiler, Love is in the air episodi al 31 dicembre: Serkan pensieroso dopo aver appreso di essere il padre di Kiraz

Nelle puntate dello sceneggiato che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre, la signora Deniz infastidirà Ayfer e Melek quando preparerà una cena per Serkan.

Intanto Burak proporrà a Eda di trasferirsi in una sua casa con la figlia Kiraz, sino a quando Bolat non tornerà a Sile.

Kerem dimostrerà di non saper corteggiare Pina, mentre Eda dopo aver avuto un mancamento verrà soccorsa da Serkan: durante la cena i due troveranno un messaggio scritto in una bottiglia da una sconosciuta che sembrerà parlare della loro relazione.

In seguito Seyfi - mentre sarà a casa di Eda - metterà le mani in uno spazzolino per fare un test genetico, senza sapere che in realtà appartiene a Can e non a Kiraz come aveva ipotizzato: ciò finirà per generare un equivoco, che però farà venire a conoscenza Piril dei sospetti del marito Engin e di Aydan sull’identità della bambina.

Piril deciderà di mettersi in viaggio per informare l’amica Eda, la quale rimarrà senza parole quando sua figlia le dirà di aver lasciato una sua scarpa nel cruscotto dell’auto di Serkan per consentirgli di trovarla.

Nel contempo Engin e Aydan otterranno i risultati del DNA, dopo aver messo le mani in una ciocca di capelli di Kiraz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Finalmente Eda troverà il coraggio di confessare a Serkan che Kiraz è il frutto della loro passata storia d'amore: parecchio sconvolto dalla novità, il ricco imprenditore trascorrerà una notte intera a pensare.

Eda si illude, Aydan si arrabbia con Ayfer per non essere stata sincera con lei

A questo punto Bolat sarà sincero con Eda e le dirà che se avesse saputo della sua gravidanza le avrebbe chiesto di interromperla.

Aydan invece, dopo aver appreso di avere una nipote, sarà decisa a portarla via con sé: a cercare di far desistere dal suo intento la signora Bolat ci penseranno Engin e Seyfi.

Melek e Ayfer non sapendo che Eda ha detto la verità a Serkan non nasconderanno la loro preoccupazione per l’amica, per il fatto che oltre a non rispondere alle chiamate telefoniche non si presenterà in caffetteria. Mentre Eda aspetterà di sapere se Serkan vuole assumersi la responsabilità di padre, sua zia Ayfer la metterà in guardia su un probabile rifiuto da parte dell’uomo, che già in passato le ha procurato tanta sofferenza.

A complicare la situazione ci penserà la signora Deniz, la quale saprà della partenza di Serkan e minaccerà di fermare il progetto, licenziando tutti i dipendenti: per risolvere questo problema, Engin non avrà altra scelta che far tornare in fretta il suo amico a Sile.

Eda appena incontrerà Bolat si illuderà, pensando che sia pronto a iniziare una nuova vita al suo fianco e con loro figlia. Infine Aydan dopo essersi scagliata contro Ayfer per non averla messa a conoscenza dell’esistenza di Kiraz, sarà decisa a stupire la nipote con una festa di compleanno a sorpresa.