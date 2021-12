Gli spoiler di Beautiful, in onda dal 3 al 9 gennaio su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Hope esorterà Liam a dare una seconda chance a Thomas. Carter, invece, farà una proposta di matrimonio a Zoe ma, proprio in quel frangente, scoppierà l'allarme antincendio del palazzo.

Zoe, intanto, proverà a far intendere a Zende in sentimenti che prova per lui, mentre Quinn si confiderà con Flo riguardo le nozze con Eric. Thomas, infine, sarà entusiasta quando Hope si ritaglierà del tempo libero per lui e il piccolo Douglas.

Hope tenterà di convincere Liam a dare una seconda possibilità a Thomas

Le trame della soap opera da lunedì 3 a domenica 9 gennaio anticipano che Hope esorterà Liam a dare una seconda chance a Thomas, sebbene il manichino con le sembianze della giovane Logan abbia fatto riaffiorare il lato più oscuro di Forrester.

Hope, inoltre, sarà oltremodo convinta che Thomas, in realtà, non avrebbe mai fatto del male a Spencer.

La cena che vede come commensali Carter, Zende, Paris e Zoe avrà termine e la serata proseguirà con dei giochi. Qualcosa, però, parrà bollire in pentola e, difatti, Carter approfitterà di un momento in cui resterà solo con Zoe per farle una romantica proposta di matrimonio.

Proprio nel fatidico momento in cui l'avvocato le chiederà la mano, scoppierà un incendio nel palazzo, mentre Paris e Carter cercheranno di capire da dove sono nate le fiamme, Zende e Zoe rimarranno da soli.

A quel punto, Zoe farà intendere a Zende i sentimenti che prova per lui ma lo stilista le chiederà prontamente se ha deciso di sposare o meno Carter.

Thomas sarà entusiasmo quando Hope si ritaglierà del tempo libero per lui e il piccolo Douglas

Gli spoiler americani della fiction daily da lunedì 3 a domenica 9 gennaio rivelano che Carter interromperà lo scambio di vedute tra Zende e Zoe, facendo optare lo stilista per operare una scelta critica nei riguardi della ragazza.

Quinn, successivamente, si confiderà con Flo riguardo alle sue nozze con Eric, nel frattempo Shauna ammetterà a Eric di nutrire del timore per aver detto una bugia a Quinn sull'aver lasciato la villa dei Forrester.

Wyatt, poco dopo, farà visita a Eric per difendere la madre, mentre Zoe mostrerà orgogliosa l'anello di fidanzamento alla sorella minore.

Flo, intanto, rimarrà stupefatta quando Wyatt tirerà in ballo Shauna, così Logan dirà a Spencer che vorrebbe che Shauna se ne andasse dal loro appartamento.

Wyatt, a quel punto, renderà pubblica la notizia che Shauna vive ancora a casa di Eric, suscitando una certa rabbia in Flo che se la prenderà con la madre per non averle detto dove abitava.

Thomas, invece, sarà entusiasta notando che Hope si ritaglierà del tempo libero per dedicarlo a lui e al piccolo Douglas.

Wyatt, infine, si domanderà se Shauna voglia Eric solo per sé stessa o se stia tentando di aiutare Quinn.