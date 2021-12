Sembrerebbe deciso l'arrivo di una seconda stagione di 'Un professore'. A dare la notizia, per ora ufficiosa, è stata la giornalista Paola Guarnieri ai microfoni di RaiRadio1.

Giovedì 16 dicembre si è conclusa la prima fortunata stagione di 'Un professore', magistralmente interpretato da Alessandro Gassman. La puntata finale della fiction ha infatti conquistato la prima serata registrando un boom di ascolti con un picco del 24% di share e tutti i fan della serie sono già in attesa di nuove entusiasmanti puntate. È arrivata una prima conferma, ma si attendono ancora notizie ufficiali da parte della Rai.

Guarnieri: 'È stata appena confermata'

Dunque sembrerebbe essere una grande novità quella data dalla giornalista Guarnieri durante il programma radiofonico 'Tutti in classe'. Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice Guarnieri ha lanciato la canzone "Spazio Tempo" di Francesco Gabbani, colonna sonora della serie tv, e una volta terminata la riproduzione del brano ha dichiarato: "È stata appena confermata anche la seconda stagione", riferendosi appunto a 'Un professore 2'. Da qui la notizia ha fatto subito il giro del web.

Gli utenti social fan della serie televisiva, nonostante si aspetti ancora l'ufficialità della rete ammiraglia, si sono scatetati a suon di tweet e meme simpatici per dare sfogo alla loro eccitazione.

In poco tempo, infatti, l'hashtag #UnProfessore2 è schizzato al vertice della classifica dei trend.

Come potrebbe evolversi 'Un professore 2'

I fan dunque già scalpitano per vedere come si svilupperano le trame dei personaggi protagonisti, ricordiamo interpretati da Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Claudia Pandolfi.

A svelare qualcosa è stato Sandro Petraglia, che si è occupato del soggetto e della sceneggiatura della serie. Petraglia, intervistato da Fanpage, aveva parlato di come potrebbe evolversi la trama di 'Un professore 2' precisando che ancora non c'è nulla di scritto, ma ci sono state già delle idee. Non si partirà dunque da zero.

"Probabilmente nella seconda stagione potremmo perdere le storie ormai chiuse. Bisognerà rinnovare i personaggi della classe. Faremo delle valutazioni. Siccome è un cast con molti personaggi, è impegnativo per noi pensare delle linee narrative ulteriori", aveva affermato specificando inoltre che le perdite non riguarderanno i personaggi di Manuel e Davide "che hanno ancora molto da dare", ma il riferimento era a quelli minori.

Il regista: 'Se ne sta parlando'

Per quanto riguarda Un Professore 2, il regista Alessandro D’Alatri già si era detto positivo in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa: "Se ne sta parlando. I risultati sono ottimi. Sarebbe meritevole continuare questo tipo di racconto”.

E aveva aggiunto: "Abbiamo rispolverato il valore dell'insegnamento". Il regista infatti, come avranno potuto notare i più appassionati della fiction, ha voluto esaltare in primis la figura di Dante Balestra, il docente di filosofia interpretato da Gassmann, il quale con il suo modo di insegnare (e non solo) ha saputo conquistare sia tutti i suoi allievi che il pubblico di Rai1.