La soap opera Love is in the air sta continuando ad appassionare i telespettatori italiani dal lunedì al venerdì pomeriggio.

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 giovedì 23 dicembre 2021, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) non nasconderà il proprio immenso stupore, nell’istante in cui Serkan Bolat (Kerem Bürsin) per la prima volta invece di mettere al primo posto i propri impegni lavorativi darà priorità a lei.

Spoiler Love is in the air, puntata 23 dicembre: Serkan costretto a tornare nel suo ufficio

Nella 161^ puntata dello sceneggiato che verrà trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre, Serkan sembrerà riuscire nel proprio intento di far capire a Eda di non essere lo stesso uomo di sempre e di aver fatto dei cambiamenti a seguito della loro rottura avvenuta cinque anni prima.

L’architetta paesaggista in effetti sarà piuttosto colpita, visto che inizierà a domandarsi come sia possibile che il facoltoso imprenditore abbia finalmente deciso di mettere da parte il suo lavoro per un giorno intero appositamente per lei. Tale novità però finirà per scombussolare Eda, infatti fallirà il suo piano architettato per passare più tempo possibile in compagnia dello stesso per decidere se dirgli o meno la verità sulla piccola Kiraz (Maya Basol), ossia che è il frutto della loro relazione passata.

Purtroppo un imprevisto non tarderà ad arrivare per Serkan: pur essendosi preso una giornata libera da trascorrere con la sua amata (con l’obiettivo di riuscire a riconquistarla) si vedrà comunque costretto a presentarsi nel suo ufficio per risolvere dei problemi legati al progetto in Qatar.

Syfi e Aydan sempre più convinte che Kiraz sia figlia di Eda e Serkan

Nel contempo anche Eda non avrà altra scelta che tornare sul luogo di lavoro, per concludere i disegni per il progetto degli italiani.

Per finire Seyfi (Alican Aytekin) e Aydan (Neslihan Yeldan) saranno sempre più sospettosi e della convinzione che la bambina Kiraz abbia tutte le caratteristiche per poter essere figlia di Serkan e Eda: a questo punto la signora Bolat e il suo fidato assistente, decisi ad avere una risposta e quindi a scoprire se Melek (Elçin Afacan) e Burak (Sinan Helvaci) in realtà stanno fingendo di essere i genitori della bambina, torneranno nell’albergo situato a Sile e in cui lavora Eda per condurre delle indagini approfondite e ottenere delle prove.