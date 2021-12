Le anticipazioni di Love is in the air, la Serie TV che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano con la sua seconda e ultima stagione (attualmente in onda sulle reti Mediaset). Le trame delle puntate turche trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Eda Yildiz e Serkan Bolat finiranno davanti al giudice. L'ex coppia, infatti, si ritroverà a discutere la custodia legale della figlia Kiraz per colpa di un piano di Aydan.

Anticipazioni Love is in the air: Aydan vuole la custodia esclusiva di Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv, rivelano che Serkan ed Eda saranno costretti a condividere lo stesso tetto.

Tutto avrà inizio quando l'architetto apprenderà che Kiraz è sua figlia e per questo Aydan vorrà entrare prepotentemente nella vita di quest'ultima, facendo in modo che suo figlio ottenga la custodia esclusiva della bambina.

Da un lato Serkan, all'oscuro del piano della madre, cercherà di riconquistare Yildiz , dall'altro Aydan si procurerà una serie di prove per fare in modo che il giudice stabilisca che l'ex nuora non è capace di prendersi cura della figlia.

Serkan ed Eda finisco davanti al giudice

Nelle puntate turche di Love is in the air, il piano di Aydan verrà in breve tempo scoperto da Eda. All'inizio la ragazza non se la prenderà con Serkan, in quanto sicura che la richiesta d'affido sia partita solo esclusivamente dall'ex suocera.

Tuttavia Yildiz scoprirà l'esistenza di un documento sottoscritto dall'architetto e per questo gli chiederà una spiegazione convincente. Di lì a poco avranno luogo una serie di equivoci che porteranno i due protagonisti davanti al giudice, con conseguenze molto imprevedibili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bolat e Yildiz costretti a vivere sotto lo stesso tetto

Serkan ed Eda (Hande Ercel) porteranno i loro testimoni in tribunale, che si riveleranno tutti inattendibili in quanto influenzati sia da Aydan, che da Ayfer. Il giudice, a questo punto, sarà molto in difficoltà a trovare una soluzione e per no far soffrire ulteriormente Kiraz obbligherà i genitori della bambina a convivere per almeno due giorni prima di emettere un verdetto.

Bolat e Yildiz, a questo punto, si troveranno a vivere sotto lo stesso tetto. Una situazione che l'architetto userà per cercare di riconquistare il cuore dell'ex fidanzata. L'uomo riuscirà nel suo intento p farà un buco nell'acqua?

Non resta che attendere le nuove anticipazioni su questa scoppiettante seconda stagione di Love is in the air.