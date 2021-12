Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Love is in the air, la popolare Serie TV con protagonista l'attore Kerem Bursin. Le trame turche delle nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 raccontano che Melo deciderà di dimettersi dall'hotel di Sile per colpa di una delusione d'amore. Una decisione che sarà condivisa anche da Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda.

Anticipazioni Love is in the air: Burak non ricorda la dichiarazione d'amore fatta a Melo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano che Melo mediterà una decisione sul suo futuro.

Tutto inizierà quando Burak dimostrerà di avere dei sentimenti per Eda (Hande Ercel). Nonostante questo, Melo penserà di avere una chance con il barista dopo che Yildiz si è riavvicinata nuovamente a Serkan, che nel frattempo ha scoperto di essere il padre di Kiraz. In questo frangente, Balci dimostrerà di soffrire moltissimo per la mancata possibilità di avere un futuro con la nipote di Ayfer, tanto da ubriacarsi dopo averli visti nuovamente vicini. Melo, a questo punto, si precipiterà a soccorrere il ragazzo, che inaspettatamente la bacerà sulle labbra, sottolineando che chiunque si innamorerebbe di lei. Purtroppo il giorno successivo, Burak non avrà nessun ricordo della dichiarazione d'amore fatta all'amica di Eda, che reagirà malissimo.

Melo chiede ad Ayfer di lasciare insieme l'hotel

Nella seconda stagione di Love is in the air in onda nelle prossime settimane in prima visione tv, Melo si rifiuterà di lavorare come cameriera al fianco di Burak dopo aver capito di non avere nessuna possibilità con lui visto che è ancora innamorato di Eda.

In seguito, la ragazza confesserà i suoi patemi d'amore ad Ayfer.

In questo frangente, le chiederà di lasciare insieme l'hotel per rifarsi una vita altrove. Ovviamente, Burak rimarrà senza parole dalla scelta improvvisa di Ayfer e Melo mentre Yildiz chiederà a quest'ultima una spiegazione. La madre di Kiraz, a questo punto, si dimostrerà felice per l'eventuale storia d'amore tra la sua amica e il barista.

Burak inizia ad avere alcuni flashback

Dall'altro canto, Burak accoglierà con dispiacere le dimissioni di Melo e Ayfer. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il ragazzo avrà alcuni flashback della sera in cui ha bevuto un po' troppo, dove ha dimenticato il bacio con la sua dipendente. Tuttavia, Balci non avrà ricordi nitidi della faccenda, tanto da non riuscire a rimediare con la migliore amica di Eda. Alla fine, il proprietario del bar crederà di averla baciata senza il suo consenso e per questo il chiarimento apparirà ancora molto lontano.