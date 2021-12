Svolte nelle anticipazioni di Beautiful per quanto riguarda Ridge e Brooke. Nelle puntate italiane, la storica coppia sta vivendo un momento molto felice. Forrester ha scoperto che il matrimonio a Las Vegas con Shauna non ha alcun valore e dunque è di fatto ancora sposato con la sua adorata Logan. I due si sono scambiati romantiche promesse d'amore, lasciandosi andare alla passione. L'idillio però è destinato a terminare dopo l'arrivo a Los Angeles di Deacon, il padre di Hope.

Beautiful spoiler puntate americane: Hope divide Ridge e Brooke

Deacon è tornato a Los Angeles dopo aver scontato la sua pena in carcere.

A dispetto di ogni previsione, si è avvicinato a Sheila, arrivando addirittura a baciarla. La prima intenzione di Sharpe era quella di distruggere la famiglia Forrester, avvalendosi appunto della collaborazione della perfida Carter. Una volta incontrata Brooke, i suoi piani sono però cambiati.

I telespettatori più affezionati, si ricorderanno certamente della storia d'amore tra Brooke e Deacon. Una storia che fece scalpore, visto che Sharpe era il genero della bella Logan. La loro relazione ha portato alla nascita di Hope che, tuttavia, ha avuto pochissimo tempo per stare con suo padre. Nelle puntate di Beautiful andate in onda in America, si è però scoperto che Hope ha sempre mantenuto i contatti con papà Deacon, nonostante Liam non ne fosse al corrente.

Ora, la situazione è piuttosto complicata: Hope non ha intenzione di rinunciare a frequentare suo padre mentre Ridge e Steffy sono intenzionati a fare di tutto per impedirglielo. L'atmosfera tesa non ha fatto altro che allontanare Brooke e Forrester per l'ennesima volta. Ma non è finita qui.

Brooke potrebbe tornare con Deacon, spoiler Beautiful

La situazione è peggiorata quando Brooke ha difeso Deacon davanti a Ridge, un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Forrester.

Successivamente, in un dialogo con Hope, Brooke ha ammesso di pensare ancora al suo ex. Nonostante abbia commesso degli errori è comunque un uomo che ha amato follemente, tanto da avere una figlia.

Negli episodi americani della soap opera Beautiful, lo scontro tra Brooke e Ridge ha indispettito anche Shauna, che credeva di aver trovato un prezioso alleato (e forse non solo, vista la sua reazione dopo il bacio che le ha fatto girare la testa) per farla pagare ai Forrester. Al contrario, Deacon sembra molto più interessato a riconquistare Brooke e pare che dall'altra parte la porta non sia stata affatto chiusa. Ridge dovrà stare molto attento, perché Deacon non si fermerà davanti a niente e nessuno. Chissà che il temerario Sharpe non faccia capitolare Brooke, già in evidente crisi con Ridge.