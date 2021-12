Interessanti colpi di scena accadranno durante le puntate di Love is in the air in programma dal 13 al 17 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV con l'attore Kerem Bursin raccontano che una telefonata di Kiraz interromperà un appuntamento tra Eda Yildiz e Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 13-17 dicembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre rivelano che Eda racconterà a Burak i motivi che l'hanno spinta a dire addio a Serkan, parlando del rifiuto dell'uomo di creare una famiglia e della malattia che l'ha allontanato sempre di più.

Più tardi Yildiz informerà Melo e Ayfer di essere intenzionata a rivelare a Bolat che Kiraz è in realtà sua figlia e vorrebbe farlo inviandogli una lettera. Nel frattempo Aydan utilizzerà lo stesso mezzo per informare suo figlio che da cinque anni ha una storia con Kemal. Purtroppo la missiva della signora Bolat finirà nelle mani di Melo, che credendo che sia di Eda la porterà ad Ayfer. Alla fine nascerà un fraintedimento, per questo motivo le due donne decideranno di informare loro stesse l'architetto della verità su Kiraz.

Serkan ed Eda ritrovano la vecchia sintonia

Nelle puntate 13-17 dicembre di Love is in the air, Engin e Piril attraverseranno una piccola crisi derivata da alcuni problemi sulla gestione famigliare.

Fortunatamente la coppia riuscirà a superare la cosa in breve tempo, dopo che faranno affidamento l'uno sull'altra.

Serkan, invece, chiederà a Eda di raggiungerlo in ufficio per avere un faccia a faccia su alcune questioni lavorative. Giunta all'Art Life la madre di Kiraz scoprirà che in ufficio sono presenti solo loro due.

Dopo iniziale imbarazzo, riusciranno a ritrovare la sintonia di sempre.

Una telefonata di Kiraz interrompe una cena tra l'architetto e la Yildiz

L'architetto organizzerà una cena in ufficio per cercare un avvicinamento con la fioraia e intanto quest'ultima verrà raggiunta da una telefonata di Kiraz. Serkan, a questo punto, scambierà le parole sdolcinate dell'ex per delle avance rivolte a un ammiratore, per questo motivo ci sarà una grossa scenata di gelosia, che li porterà nuovamente ad avere un bruttissimo litigio.

Più tardi Eda, esortata da Ayfer e Melo, comincerà a riflettere sulla possibilità di raccontare a Bolat che ha una figlia di nome Kiraz. Infine Aydan apparirà molto scossa, in quanto non comprenderà per quale motivo suo figlio non abbia letto la lettera dove gli rivela di avere una storia con Kemal. Peccato che la missiva sia finita nelle mani di Seyfi.