Nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip, le discussioni e i battibecchi non mancano mai e sono sempre all'ordine del giorno. Protagoniste dell'ennesimo acceso botta e risposta sono state questa volta le due ex protagoniste di Uomini e Donne, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due, che non si sono mai state molto simpatiche, sembrava avessero trovato un punto d'incontro, ma a quanto pare non riusciranno mai ad essere amiche. Nelle scorse ore, Sophie è addirittura scoppiata in lacrime dopo le parole pronunciate nei suoi confronti da Soleil Sorge.

Sophie Godegoni e Soleil Sorge: un'antipatia evidente tra scontri, lacrime e momenti di tregua

Nel corso di un botta e risposta, Soleil Sorge ha ironizzato sulla frequentazione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dichiarando che un loro eventuale futuro matrimonio sarebbe un matrimonio "tra comodini". A questa battuta, l'ex tronista Sophie ha replicato con queste parole: "Dai Sole non farmi ridere troppo, che dopo perdo l'espressione." A questa frase è seguita la battuta infelice di Sorge che ha affermato: "Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l'espressione". Una frase che non è stata per nulla apprezzata da Sophie. L'ex tronista è scoppiata in lacrime e tra le due è nato un acceso botta e risposta senza mezzi termini.

Sophie Codegoni ha lasciato intendere che il rapporto tra Alex e Soleil sia costruito

Nel corso della lite con Soleil, Sophie ha fatto intendere che ciò che sta succedendo con Alex sia tutto stato preparato prima che i due diventassero dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni ha infatti dichiarato: "Non mi facesse parlare, che io sapevo già tutto di quello che sta accadendo con Alex".

Le parole di Soleil sono state ritenute eccessive dagli stessi inquilini della casa. Non sono passate inosservate neanche al popolo del web e ai tanti fan del noto reality targato Mediaset. Tanti I commenti tra chi si schiera a favore di Soleil e chi invece difende a spada tratta Codegoni. Tra i tweet, salta all'occhio, quello di Stefano Codegoni, papà di Sophie.

L'uomo è intervenuto in difesa di sua figlia scrivendo: "Meglio farsi le t... che i mariti degli altri". Una chiara allusione la sua, al triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Alex Belli e la sia compagna Delia Duran. La frase del padre di Sophie ha riacceso la mischia e scatenato una serie di nuovo commenti tra chi condivide le sue parole è chi le ritiene di cattivo gusto.