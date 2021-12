Grandi novità nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni svelano che l'ossessione di Thomas per Hope raggiungerà il punto di non ritorno. Il giovane Forrester riuscirà a ingannare tutti, facendo credere di essere perfettamente equilibrato.

Purtroppo, sarà solo una mera e pericolosa illusione. Un equivoco spingerà Liam tra le braccia di Steffy che, poco dopo, scoprirà di essere incinta. Ma non tutto è come sembra.

Anticipazioni di Beautiful nuove puntate 2022

Nei prossimi episodi di Beautiful che andranno in onda nelle prime settimane del 2022 su Canale 5, Liam sarà furioso per il fatto che Hope passi molto tempo con Thomas e Douglas, ormai certa che il suo ex sia davvero cambiato, ma inconsapevole del guaio in cui si sta mettendo.

Hope trascorrerà una piacevole serata a casa di Thomas e Liam, non vedendola tornare, si preoccuperà. Arrivato all'appartamento, la vedrà baciare l'odiato Forrester junior.

Affranto, Liam si rifugerà alla casa sulla spiaggia, dove lo aspetta come sempre Steffy, il suo porto sicuro. I due parleranno a lungo e, dopo qualche bicchiere di troppo, si lasceranno trasportare dalla mai tramontata passione.

Sarà così che Liam e Steffy faranno l'amore, mentre Hope tornerà a casa ignara di tutto.

Spoiler Beautiful: Steffy scopre di essere incinta

Liam non sa che tutto ciò che ha visto è stato un equivoco: Thomas stava infatti baciando il manichino di Hope e non la sua amata.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, la situazione si complicherà quando Steffy scoprirà di essere incinta.

Ciò che la manderà in ansia sarà un atroce dubbio: il figlio che aspetta è di Liam oppure di Finn, che ha tradito con il suo ex marito?

Il patto di Steffy e Liam: anticipazioni Beautiful

Dopo la notte di passione, Liam si accorgerà di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Steffy che, al contrario, si pentirà amaramente di aver ceduto e di aver tradito Finn.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due stringeranno un patto: nessuno, e soprattutto Finn e Hope, dovranno mai venire a sapere ciò che è successo.

Nonostante l'impegno di Spencer jr. e Steffy, non passerà molto tempo prima che Hope venga al corrente del tradimento. La sua delusione sarà cocente, anche perché si renderà conto che la sua eterna rivale in amore ha vinto per l'ennesima volta.

Thomas, ovviamente, non perderà tempo per accorciare le distanze con Hope, cercando di gettare fango su Liam. Steffy, invece, si deciderà ad effettuare il test di paternità, aspettando con tremenda angoscia gli esiti.

Il ritorno di Vinny che cambierà ogni equilibrio

A quel punto, ecco che interverrà Thomas con un vile piano volto a separare per sempre Liam da Hope, sperando di coronare il suo sogno illusorio di avere una famiglia con la giovane Logan e il piccolo Douglas.

In questa occasione farà la sua ricomparsa Vinny, che avrà un ruolo fondamentale per aiutare l'amico Thomas a raggiungere il suo obiettivo. Le cose però prenderanno una piega inaspettata e ogni equilibrio verrà inesorabilmente distrutto.