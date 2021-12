Oggi 5 dicembre, Maria De Filippi compie 60 anni. La regina della Tv ha ricevuto per l'occasione una moltitudine di auguri tra cui quelli di molti ex volti di Uomini e donne come Teresa Langella che sui social ha riservato alla conduttrice pavese parole al miele e piene di apprezzamento. Anche Kledi Kadiu e Giulia Pauselli hanno voluto testimoniare il grande affetto per Queen Mary, ma non sono stati i soli. Mara Venier infatti, ha aperto la sua Domenica In con una dedica all'amica Maria.

Maria De Filippi compie 60 anni: pioggia di auguri per lei

La regina della televisione italiana spegne 60 candeline. Oggi 5 dicembre Maria De Filippi festeggia un importante compleanno e, per l'occasione ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri. Tanti sono giunti da ex protagonisti dei suoi programmi, a testimonianza del buon rapporto che la conduttrice riesce ad instaurare con i volti che partecipano ad esempio a Uomini e donne o ad Amici. Molti dei talenti lanciati ad Amici ad esempio, le riconoscono una personalità acuta e profonda. È il caso ad esempio ad Emma Marrone, Stefano De Martino e Alessandra Amoroso, che si rivolgono a Queen Mary quando hanno problemi personali o lavorativi. Insomma, il rapporto umano con gli ex allievi continua.

Teresa Langella a Maria: 'Tra le cose più grandi che abbia mai conosciuto'

Tra i tanti messaggi di auguri, spicca quello dell'ex tronista di Uomini e donne Teresa Langella che ha rivolto parole al miele a Maria De Filippi, per la quale nutre un'ammirazione profonda. Sui social si legge: "A te che sei… Tra le cose più grandi che abbia mai conosciuto in questa vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rara e indiscussa. Capace di restarti nel cuore per sempre. Ti stringo forte al mio, auguri di buon compleanno Signora Maria”. Nonostante sia passato qualche anno dalla sua partecipazione a Uomini e donne, Teresa continua ad avere un bellissimo ricordo della conduttrice.

Buon compleanno a Maria De Filippi: auguri anche da Kledi e Mara Venier

Toccante anche il messaggio scritto da Kledi Kadiu: "Gli anni passati con te sono un tesoro che porto dentro. Dalle tante risate ai momenti più duri. Celebra la felicità ogni giorno della tua vita. Buon compleanno Maria”. Anche la ballerina di Amici Giulia Pauselli si è unita al coro di auguri per il 60esimo compleanno di Maria, confidando di avere talmente tanta stima e rispetto per la conduttrice, da avere ancora oggi soggezione nel rivolgerle la parola. Non potevano mancare nemmeno gli auguri di Veronica Peparini e Andreas Muller, oltre a quelli di Raffaella Mennoia, collaboratrice storica di Maria De Filippi. Mara Venier invece, ha fatto gli auguri in diretta TV all'amica Maria, aprendo la puntata di Domenica In con: "Ci vediamo presto Maria, auguri".