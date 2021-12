L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 13 al 17 dicembre 2021 come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le trame delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Silvia e Michele, i quali si ritroveranno a vivere un nuovo momento di riappacificazione. Spazio anche alle vicende di Clara che sarà sempre più in difficoltà in merito a una scelta da fare.

Michele e Silvia di nuovo vicini: anticipazioni Un posto al sole 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse dal 13 al 17 dicembre in prima visione assoluta, rivelano che per Michele e Silvia ci sarà un nuovo timido riavvicinamento.

Dopo aver maturato la scelta di allontanarsi e quindi di intraprendere due strade completamente differenti l'uno dall'altro, i due appariranno di nuovo insieme e quasi pronti a voler riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Insomma una sorta di ritorno di fiamma che, tuttavia, farà storcere il naso alla giovane figlia Rossella, la quale non farà i salti di gioia per questa situazione riguardante i suoi genitori.

Clara in difficoltà e in crisi per la scelta da prendere

La ragazzina, malgrado la sua giovane età non sarà convinta al 100% di questi passi che stanno compiendo i loro genitori.

Con il passare del tempo sarà proprio lei ad avere ragione? Quello tra Silvia e Michele è un ritorno di fiamma che non può sussistere?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera di Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana che va dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Clara, dato che la ragazza si ritroverà ad affrontare un nuovo momento di crisi.

Clara apparirà in grande difficoltà in merito ad una scelta imminente che deve prendere e che non può più rimandare. La ragazza, infatti, si ritroverà a dover decidere se andare a convivere oppure no con Patrizio e Federico.

Vittorio rifiuta Speranza: trame Un posto al sole 13-17 dicembre 2021

Ecco allora che la giovane Clara si troverà in grande difficoltà e sarà decisamente curioso scoprire quello che deciderà di fare.

Si lascerà convincere e seguirà quindi i consigli di Ornella oppure andrà avanti per la sua strada e seguirà il suo cuore e il suo istinto?

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma fino a venerdì 17 dicembre su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio.

Il ragazzo, infatti, continuerà a tenere alla larga Speranza e farà di tutto per farle capire che non prova alcun tipo di sentimento nei suoi confronti.

Lo scopo di Vittorio, infatti, sarà quello di farla disinnamorare e in un certo modo spingerla verso "altri lidi". Riuscirà il ragazzo nel suo intento oppure con questo suo modo di fare, Speranza si innamorerà sempre più? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.