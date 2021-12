Il Paradiso delle Signore torna con una veste natalizia. Dalle anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, si evince che le Veneri inizieranno ad addobbare l’albero di Natale e Vittorio darà vita alla tradizione paradisiaca, ovvero scrivere i propri desideri sui bigliettini da attaccare all’albero natalizio. Dora approfitterà di questa occasione per scoprire che cosa ha scritto il seminarista Nino. Nel frattempo, Agnese soffrirà moltissimo per la freddezza di Salvatore nei suoi confronti e sarà colta da un malore.

Veronica, intanto, chiederà un favore a Stefania, mentre Irene sarà rattristata dal trasferimento della sua amica Colombo. Flora continuerà a tessere dei tranelli per Umberto e Adelaide, allo scopo di scoprire che cos’è realmente successo ad Achille Ravasi. La contessa di Sant’Erasmo, però, riuscirà a smascherarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide sospetta di Flora

Irene, dopo aver saputo che la sua inquilina e grande amica Stefania ha accettato la proposta di Teresio, salterà il suo turno di lavoro. Il suo sciopero durerà poco perché si renderà conto di essersi comportata in maniera capricciosa e all’ora di cena si presenterà a casa Colombo. Flora, al settimo cielo per aver ottenuto il contratto a tempo indeterminato come stilista del Paradiso, si tormenterà ancora sulla misteriosa morte di Achille e farà fatica a nascondere il disagio davanti a Umberto e Adelaide.

Armando, non digerendo il comportamento infantile di Salvatore, deciderà di affrontarlo per difendere Agnese, ma gli racconterà una mezza verità.

La contessa di Sant’Erasmo inizierà a sospettare che la giovane stilista stia studiando una trappola per lei. Nel frattempo, Stefania e Marco riceveranno il compito di lavorare insieme per il prossimo numero del Paradiso Market: per i due amanti del giornalismo si preannunceranno giornate lavorative davvero burrascose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese, nel frattempo, scoprirà che Armando ha detto a Salvatore tutta la verità sulla loro storia d’amore. Marcello e Ludovica inizieranno a sentire il peso della differenza di ceto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Veronica fa una richiesta a Stefania

Veronica, nelle prossime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, affiderà a Stefania un delicato compito: sorvegliare Gemma.

E così, la figlia di Teresio farà di tutto per allontanare il giornalista Marco dalla giovane Zanatta. Al Paradiso le Veneri saranno impegnate ad addobbare l’albero di Natale e Dora sfrutterà questa magica occasione per corteggiare il seminarista Nino. Tina sarà angosciata per l’imminente operazione, mentre la tensione tra Salvatore e Agnese si farà sempre più tagliente. La sarta Amatao, sotto pressione, sarà vittima di un incidente a dir poco disastroso.

Si tenta di rianimare Agnese nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Il direttore del Paradiso delle Signore suggerirà ad Agnese di prendersi qualche giorno di riposo. Come ogni anno, nel periodo di Natale, al Grande Magazzino milanese si ripeterà il rito dei bigliettini da appendere all’albero natalizio, nei quali ognuno scriverà i propri desideri: Dora sarà molto curiosa di sapere il desiderio di Nino.

Adelaide troverà un modo per smascherare la figlia illegittima di Achille e Umberto ci resterà male quando scoprirà di essere stato usato per i loschi scopi di Flora. Anna sarà sempre più infastidita dal comportamento di Salvatore nei confronti di Agnese. Anche se Stefania non approverà, Gemma e Marco finalmente riusciranno a trascorrere un po’ di tempo insieme e si scambieranno un bacio appassionato. Agnese verrà colta da un malore: Vittorio e Tina la troveranno accasciata a terra e cercheranno di rianimarla.