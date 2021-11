L'Isola dei Famosi 2022 andrà in onda su Canale 5 nel corso della prossima stagione televisiva. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza, tornerà in onda in primavera e al timone ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Un'edizione che si preannuncia già molto attesa dal pubblico e, a tal proposito, emergono già i primi retroscena su quelli che potrebbero essere i concorrenti protagonisti di questa edizione, tra i quali spicca il nome di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano.

Confermata L'Isola dei famosi 2022 su Canale 5: le prime anticipazioni sul reality

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sull'Isola dei famosi 2022 rivelano che la nuova edizione andrà in onda a partire da questa primavera nel prime time di Canale 5.

Al timone del reality show, per il secondo anno consecutivo, è confermata la presenza di Ilary Blasi. Sarà ancora una volta lei a prendere in mano le redini del programma che, lo scorso anno, ha ottenuto una media di oltre tre milioni di spettatori con uno share del 19% circa.

Per questa nuova edizione dell'Isola si è parlato di grandi novità che riguarderanno in primis le dinamiche e le modalità di gioco per i concorrenti che saranno scelti per far parte di questa nuova stagione.

I retroscena sui primi concorrenti de L'Isola dei famosi 2022

Sul capitolo opinionisti, invece, sarebbe certa la sostituzione del trio che ha affiancato Ilary Blasi lo scorso anno, composto da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi opinionisti che verranno scelti dalla produzione per questo nuovo viaggio dell'Isola dei famosi, emergono i primi retroscena su quelli che sarebbero i primi concorrenti in lizza per mettersi in gioco.

Tra questi spicca il nome di Loredana Lecciso, che aveva avuto modo già di partecipare a una precedente edizioni del reality show della sopravvivenza.

Loredana Lecciso e sua figlia in lizza per la nuova Isola dei famosi

Questa volta, però, la compagna di Al Bano Carrisi potrebbe partecipare non da sola, bensì in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi, che lo scorso anno è stata tenuta a battesimo in tv da suo padre, nelle vesti di giurata a The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Inoltre, stando ai retroscena di queste ore sui nuovi primi concorrenti dell'Isola, in lizza ci sarebbe anche Luigi Oliva, noto anche per la sua storia d'amore passata con la showgirl Pamela Prati.

A mettersi alla prova in questa nuova edizione del reality show della sopravvivenza, potrebbe esserci anche la bellissima Olga Plachina, atleta olimpica e moglie di Aldo Montano, attualmente nel cast del Grande Fratello Vip 6 condotto da Signorini.