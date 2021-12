L'attesa sta per finire. La miniserie-evento Sissi debutterà martedì 28 dicembre in prima serata su Canale 5. Si tratta della fiction tedesca che racconta la vita della celebre duchessa Elisabetta di Baviera, moglie di Francesco Giuseppe I e imperatrice d’Austria. Le sei puntate, che hanno battuto ogni record di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Rtl+, andranno in onda in contemporanea anche in Germania (su Rtl), Francia (su Tf1) e Austria (su Orf). Mediaset trasmetterà la miniserie in tre prime serate: il 28 dicembre 2021, il 4 e l'11 gennaio 2022.

La trama di Sissi in onda su Canale 5 dal 28 dicembre: il matrimonio, l'impero e il dolore della perdita

Sissi ("Sisi" in lingua originale) è il nuovo adattamento in chiave moderna che narra la vita dell’imperatrice Elisabetta. La trama partirà dall'adolescenza di Elisabetta a Vienna, dove la giovane mostrerà da subito il suo carattere vivace, energico e ribelle. La serie ripercorrerà in modo romanzato le fasi più importanti della sua vita, dalle più felici a quelle dolorose che ne hanno segnato l'esistenza. Perciò, verranno mostrati prima il corteggiamento e il matrimonio con l'Imperatore Francesco Giuseppe I, poi i momenti drammatici caratterizzati dalla scomparsa di due figli e dal crollo nervoso che la portò a chiudersi in se stessa.

La principessa Sissi: una ribelle più avanti del suo tempo

La celebre principessa Sissi, nota a molti grazie ai film degli anni '50 interpretati dall'attrice Romy Schneider, torna sul piccolo schermo per mostrare alle nuove generazioni la figura di una donna diventata con il tempo iconica. La miniserie in onda dal 28 dicembre su Canale 5 si propone di raccontare l'amore tra due giovani, ma anche l'aspetto anticonvenzionale della protagonista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sissi, infatti, è una ribelle più avanti del suo tempo con inclinazioni e passioni che non rinuncia a coltivare, nonostante le tradizioni e i formalismi di corte. In questa nuova versione televisiva Elisabetta è interpretata dalla giovane svizzero-americana Dominique Devenport. Al suo fianco, nei panni di Franz, c'è il tedesco Jannik Schümann.

Cast e location di Sissi

La prima stagione di Sissi, prodotta da Rtl e Beta Film, è stata venduta a più di 120 paesi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. Oltre ai giovani interpreti Devenport e Schümann, fanno parte del cast David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbush (l’arciduchessa Sophie), Julia Stemberfer (Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Tanja Schleif (la contessa Esterházy), Paula Kober (Fanny) e l’italo-francese Giovanni Funiati (il conte Andrassy). Le sei puntate sono dirette da Sven Bohse, Andreas Gutzeit, Elena Hello e Robert Krause. Le riprese della serie si sono svolte in Lettonia, Estonia e Lituania, ma anche in Austria, Ungheria, Germania e in alcune cittadine del Piemonte.