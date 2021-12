Nel 2021 la fiction Mediaset ha fatto un grande passo in avanti. È infatti riuscita a conquistare uno spazio nel cuore del pubblico mandando in onda serie televisive incentrate su drammi familiari e storie corali. L'attuale head of drama di Mediaset, Daniele Cesarano, si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti nella stagione televisiva 2020-2021 e ha anticipato alla rivista Tivù quali fiction arriveranno su Canale 5 nel 2022 e quali sono in fase di sviluppo. Tra le serie in arrivo dopo le festività natalizie ci saranno le attese Fosca Innocenti e Viola come il mare.

Per le Fiction Mediaset ascolti in crescita nella stagione 2020-2021

Dopo stagioni in cui si è proceduto per tentativi più o meno riusciti, quella 2020-2021 ha accresciuto la media degli ascolti, superando i 3,1 milioni rispetto ai 2,5 milioni registrati nella precedente. È quanto riporta la rivista, nell'articolo dedicato alle fiction di Canale 5. Si tratta dei risultati raggiunti grazie alle serie Buongiorno mamma!, Svegliati amore mio, I fratelli Caputo e Il silenzio dell'acqua. Una svolta positiva per Mediaset confermata nella prima metà di stagione 2021-2022 con Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene. Per Cesarano il risultato positivo è la conseguenza di "un cambio di strategia che ha permesso nell'ultimo anno di avere una serata di fiction alla settimana".

Secondo lo sceneggiatore e produttore romano l'obiettivo è consolidare il risultato e arrivare a proporre nel 2022 dalle sei alle dieci fiction destinate al prime time.

Nel 2022 in arrivo le fiction Mediaset Fosca Innocenti e Viola come il mare

Dopo il successo ottenuto dalle fiction interpretate da attori amati dal pubblico, come Raoul Bova, Anna Valle, Giuseppe Zeno e Sabrina Ferilli, Mediaset ha intenzione di incrementare l'offerta.

Lo ha confermato Cesarano che, sempre nel corso dell'intervista, ha anticipato i titoli in arrivo a partire da gennaio 2022. Dopo le festività natalizie, la tv commerciale trasmetterà serie già annunciate e attese dal pubblico. In particolare, partirà Fosca Innocenti, un nuovo poliziesco con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, seguito dalla fiction in costume Più forti del destino con Laura Chiatti, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua.

A questi titoli seguiranno Giustizia per tutti (con Bova), L'ora (con Claudio Santamaria) e Viola come il mare (con Can Yaman).

Tra le nuove fiction Mediaset in lavorazione Lady Corleone e Il patriarca

Dunque, Canale 5 continuerà a puntare sempre di più sulle fiction, con l'obiettivo di realizzare più titoli per la prossima stagione e cercare di avere più serate nel corso della settimana. Per fare ciò si sta lavorando alla sceneggiatura della seconda stagione di Buongiorno mamma!, mentre sono in corso le riprese di due produzioni Taodue, Lady Corleone con Rosa Diletta Rossi e Il patriarca con Claudio Amendola. Inoltre, Simona Izzo e Ricky Tognazzi saranno impegnati nella terza collaborazione con Sabrina Ferilli che sarà protagonista di una nuova miniserie di cui non si conosce ancora la trama. Infine, tra i progetti della prossima stagione, figurano il poliziesco I Pinguini di Ponte Milvio e una fiction interpretata da Massimo Ranieri.