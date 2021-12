Un nuovo amore potrebbe sbocciare nel corso delle prossime puntate di Love is in the air in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della serie tv con Kerem Bursin raccontano che Burak Balci inizierà a provare una cocente gelosia per Melo quando la vedrà fare la graziosa con i clienti dell'hotel di Sile.

Anticipazioni Love is in the air: Melo rifiutata vuole lasciare il posto all'hotel

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione annunciano che Burak dimostrerà di provare dei sentimenti per Melo.

Tutto avrà inizio quando i due personaggi saranno protagonisti di un grosso fraintendimento. Il barista, infatti, non prenderà bene l'avvicinamento tra Serkan ed Eda e per questo inizierà a bere più del dovuto, finendo per prendersi una potente sbornia. Fortunatamente Balci sarà soccorso da Melo, che in preda ai fumi dell'alcool le darà un bacio sulle labbra. La ragazza, a questo punto, crederà che il giovane le abbia fatto una dichiarazione d'amore, se non accadesse il colpo di scena. Il mattino dopo, Balci non avrà nessun ricordo della notte appena passata con Melo. Ovviamente, il rifiuto spezzerà il cuore della migliore amica di Eda, che ventilerà la decisione di lasciare il suo posto all'hotel di Sile.

Ayfer capisce che Burak è diventato geloso dell'amica di Eda

Nelle puntate turche di Love is in the air, Burak non prenderà bene la scelta di Melo di licenziarsi in quanto non ne capirà il motivo. L'uomo, a questo punto, inizierà a fare delle ipotesi, tanto da ricordarsi di averla baciata grazie all'aiuto di Kerem. Alla fine, Balci sospetterà che l'amica di Eda si sia insospettita a causa delle sue avance.

Per questo motivo, le porgerà le sue scuse, dicendo di aver compiuto il gesto a causa dell'alcool, visto che la considera come una sorella.

Tale dichiarazione spingerà Melo a prendere in considerazione altri pretendenti. La giovane, infatti, si mostrerà più carina con diversi clienti del bar di Sile. Ayfer, intanto, non potrà fare a meno di notare che Burak è diventato visibilmente geloso degli spasimanti di Melo.

Per questo motivo, la signora Yildiz convincerà quest'ultima a organizzare un piano per tornare nelle grazie di Balci.

Balci e Melo sul punto di baciarsi

Ed ecco che Ayfer consiglierà a Melo di mettere in scena alcune finte conversazioni con vari corteggiatori. Una situazione che infastidirà sempre di più Burak, che una sera insisterà per riaccompagnare a casa la sua dipendente. Sarà in questo frangente che i due personaggi si avvicineranno sempre più, tanto da essere sul punto di baciarsi. Purtroppo il romantico momento verrà interrotto dall'abbaiare di un cane. Insomma, almeno per ora non ci sarà il sospirato lieto fine tra Balci e l'amica di Eda.