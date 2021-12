Soleil Sorge potrebbe ricoprire un nuovo ruolo a Mediaset: quello dell'opinionista de L'Isola dei Famosi 2022. A rivelare l'indiscrezione è stato il giornalista Tommaso Martinelli nella sua rubrica curata nel settimanale Vero. "È il personaggio rivelazione dell’edizione in corso del GF Vip, visto che tra accaniti fan e convinti detrattori sul web non si parla che di Soleil" così Martinelli spiega la sua motivazione per cui la giovane influencer italo-americana potrebbe essere scelta come opinionista della nuova edizione del survivor show di Canale 5.

Isola dei famosi: il confronto tra Soleil Sorge e Tommaso Zorzi

Se dovesse essere confermato il rumor che sta circolando in queste ultime ore sul web, Soleil Sorge dovrebbe sostituire l'ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi a L'Isola dei famosi. A quanto pare, però, l'influencer nata a Los Angeles il 5 luglio 1994 non sarebbe molto gradita dai telespettatori a differenza di Zorzi, impegnato nella conduzione di Drag Race Italia su Discovery Plus. Proprio per questo motivo, Mediaset avrebbe pensato dunque a Soleil, poiché riesce a destare molto interesse nel pubblico sia nel bene che nel male. Quindi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe vivere grandi soddisfazioni per il suo futuro in televisione.

Lo stesso è stato affermato anche dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, che ha ammesso in un'intervista a Casa Chi: "C’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza.

Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto".

Indiscrezioni cast della nuova edizione de L'Isola dei famosi

Nel frattempo stanno circolando le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione de L'Isola dei famosi. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, nel cast della nuova edizione del survivor reality di Canale 5 potrebbe esserci Olga Plachina, moglie del gieffino e campione di scherma Aldo Montano.

Il settimanale Vero invece ha fatto i nomi di Luigi Oliva, imprenditore napoletano nel settore automobilistico di lusso e della soubrette pugliese Loredana Lecciso con la figlia ventenne Jasmine Carrisi. Confermata alla conduzione Ilary Blasi, che secondo Parpiglia, dopo alcune esitazioni ha ammesso di divertirsi molto nel reality targato Mediaset. Tra i confermati anche l'ex nuotatore partenopeo Massimiliano Rosolino che si calerà ancora una volta nei panni d'inviato. Grandi assenti invece Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, poiché secondo Gabriele Parpiglia, non sarebbero state confermate come opinioniste nella nuova edizione del programma.