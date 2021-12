Entro fine dicembre, verrà mandata in onda la puntata in cui Andrea Nicole terminerà il suo percorso a Uomini e donne scegliendo Ciprian. Non sarà una scelta 'classica', visto che la tronista violerà le regole del programma, facendo tutto alle spalle della redazione. Un comportamento che deluderà tutti quanti e che manderà di tutte le furie Gianni Sperti che si scaglierà contro la nuova coppietta.

Andrea Nicole sceglie Ciprian di nascosto dalla redazione di U&D

Tra qualche settimana, presumibilmente poco prima della pausa natalizia, andrà in onda su Canale 5 quanto accaduto nella registrazione del 30 novembre.

Scorrendo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle news, Andrea Nicole terminerà in malo modo il suo percorso a Uomini e donne. Stando a quanto riportato infatti, la tronista uscirà dallo studio in lacrime. Il motivo è presto detto. Andrea Nicole entrerà in studio mano nella mano con Ciprian e sarà evidente che sia lui la sua scelta. Peccato che i due abbiano fatto tutto di nascosto la sera precedente, senza avvertire la redazione di Maria De Filippi che, a questo punto, scoprirà tutto in puntata. Una chiara violazione del regolamento e che getterà alle ortiche il bel percorso che aveva fatto sino a questo momento la tronista.

Gianni su tutte le furie, si scaglia contro la neo coppia: 'Disonesti e fasulli'

Dopo aver scoperto tutto quanto, i presenti rimarranno basiti ed in particolare Gianni Sperti comincerà ad attaccare sia la tronista che Ciprian, definendoli fasulli e disonesti, tanto per citare i termini più carini utilizzati dall'opinionista.

La coppietta verrà massacrata anche da Tina, mentre Gianni rincarerà la dose, dicendo che, alla luce dei fatti, Andrea Nicole non meritava neppure di salire sul Trono. Accuse pesanti che faranno scoppiare in lacrime la tronista. Non solo Gianni si mostrerà contrariato, anche l'altro corteggiatore Alessandro si unirà alla discussione e non riuscirà a nascondere il fatto di essere rimasto profondamente deluso da entrambi.

Andrea Nicole inganna la redazione, Maria De Filippi delusa

L'aver ingannato la redazione, tenendo nascosto quanto stava accadendo la sera precedente tra loro, deluderà profondamente anche Maria De Filippi, la quale non riuscirà ad esternare la sua rabbia come invece farà Gianni. Una brutta, situazione quella che andrà in onda lungo questo mese di dicembre, dove i telespettatori vedranno la neo coppia uscire dallo studio con la coda tra le gambe. La delusione, sia degli opinionisti, che della padrona di casa sarà palese, visto che tutti quanti, redazione compresa, puntavano molto sul trono di Andrea Nicole, considerato il primo trono transgender di Uomini e donne.