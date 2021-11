Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, una delle protagoniste indiscusse del Reality Show targato Mediaset è sicuramente Soleil Sorge. Il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia si sta dimostrando ricco di avventure e colpi di scena. A parlare dell'esperienza che sta vivendo l'italo-americana dentro il loft di Cinecittà è stata Adriana Volpe, una delle due opinioniste che affianca regolarmente Alfonso Signorini nel corso delle dirette. La presentatrice è intervenuta al GF Vip Party e ha avuto parole esaltanti nei confronti della fashion blogger.

Adriana Volpe, parole d'elogio per Soleil

Adriana Volpe è stata ospite del Grande Fratello Vip Party e, fra i vari argomenti toccati dalla showgirl, vi è stato quello inerente all'avventura all'interno del programma di Soleil Sorge. Volpe è sembrata molto sicura in riferimento all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Soleil è finita più volte al centro delle critiche per via del suo carattere e dei suoi atteggiamenti da persona schietta.

L'opinionista del reality ha voluto dire la sua sull'italo-americana. Dopo averla definita come una colonna portante del reality show in onda su Canale 5, Adriana ha dichiarato sulla fashion blogger: "I suoi modi e la sua personalità molto forte spesso spiazzano", aggiungendo che molta gente finisce per amarla o per odiarla.

Adriana commenta il rapporto tra Soleil e Alex Belli

La 48enne ha espresso il proprio pensiero anche in riferimento al comportamento assunto da un altro dei protagonisti indiscussi del programma, Alex Belli, nei riguardi dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo la trentina, l'attore ha utilizzato parole forti con Sorge, domandandosi poi quale donna non vorrebbe sentirsi dire le parole usate da Belli nei confronti Soleil.

Soleil e Alex Belli si sono allontanati

Sembrano esserci novità in riferimento al rapporto d'amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge.

L'attore e l'influencer, infatti, si sarebbero allontanati nelle ultime ore. L'italo-americana si è avvicinata nuovamente a Gianmaria Antinolfi e con l'imprenditore campano ha riso, scherzato e parlato della loro relazione sentimentale passata. L'attore non ha apprezzato quanto accaduto tra il partenopeo e l'ex influencer e ha espresso il proprio pensiero a Davide Silvestri.

Il gieffino ha evidenziato come Soleil e Antinolfi abbiano avuto molti scontri e nonostante ciò abbiano trascorso del tempo assieme ridendo e scherzando. Anche Sorge ha criticato l'atteggiamento degli ultimi giorni del compagno d'avventura.