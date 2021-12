Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 26 dicembre all'1 gennaio, Erik Vogt salverà la vita alla sua amata Ariane e poi le confesserà i suoi veri sentimenti. Nel frattempo Florian sarà in ansia per Maja e vorrà darle dei consigli, ma inizialmente la donna rifiuterà il suo aiuto. Max, invece, si renderà conto di essere ancora innamorato di Vanessa, ma la donna sarà ormai impegnata con la sua nuova conquista: Georg Fichtl.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Erik salva la vita ad Ariane

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja si dedicherà completamente alla sua nuova esperienza di designer di moda e lavorerà giorno e notte. Florian, intanto, sarà convinto che la giovane stia esagerando con il troppo lavoro e deciderà di parlarle. Maja, però, non darà alcun peso alle parole dell'uomo e non gradirà i suoi consigli. In seguito Ariane avrà un malore improvviso, ma verrà soccorsa da Erik. Dopo la vicenda, l'uomo vorrà avere dei chiarimenti riguardo la malattia della Kalenberg, così andrà da Michael, ma l'incontro non servirà a chiarire tutti i suoi dubbi.

Georg propone a Vanessa di girare uno spot televisivo

Vanessa sarà convinta che Georg sia interessato a lei soltanto da un punto di vista professionale, poco dopo però l'uomo le farà una proposta assai particolare.

Georg, infatti, proporrà a Vanessa di girare uno spot televisivo, nel quale i due dovranno baciarsi.

Nel frattempo Maja cambierà umore e si sentirà alquanto confusa dopo aver parlato con Florian: le parole dell'uomo, in realtà, avranno un peso per lei e all'improvviso non si sentirà più all'altezza di affrontare la carriera come designer di moda.

Poco dopo, Maja scoprirà che il suo ex fidanzato si è iscritto ad un sito di incontri e resterà molto turbata dalla novità. Ariane, invece, cercherà di allontanare Erik in tutti i modi, ma l'uomo sarà determinato a rimanere al suo fianco e le confesserà di non avere intenzione di abbandonarla.

Max vuole interrompere le registrazioni dello spot televisivo

Christoph avrà molti sospetti riguardo la partenza di André e non crederà al fatto che l'uomo abbia deciso improvvisamente di andare in pellegrinaggio senza avvertire nessuno e senza nemmeno chiedere le ferie ai suoi datori di lavoro.

Werner, invece, prenderà la vicenda con più leggerezza e cercherà di tranquillizzare il suo socio, ma Christoph resterà impassibile e deciderà di licenziare André, qualora non tornasse entro le ventiquattro ore. Frattanto Max sarà notevolmente preoccupato per Vanessa, così si appresterà a leggere il copione di Georg, per assicurarsi che non ci siano scene troppo spinte: quando l'uomo si renderà conto che nello spot televisivo è previsto un bacio, si precipiterà sul set per interrompere le registrazioni.

Erik si dichiara ad Ariane

Florian scoprirà che Max ha creato un finto profilo a suo nome, su un sito di incontri e si sentirà alquanto offeso dal gesto del suo amico, soprattutto perché avrà paura di perdere la sua amata Maja. Sarà così che Florian si precipiterà subito dalla sua ex fidanzata per avere un confronto, ma troverà la donna indaffarata con la sua nuova collezione di cappelli.

Nel frattempo Erik deciderà di aprire il suo cuore ad Ariane e confesserà alla donna di provare dei veri sentimenti per lei. Successivamente Robert e Cornelia saranno desiderosi di andare a convivere e si dedicheranno alla ricerca di un nuovo appartamento.

Max vuole riconquistare Vanessa

Ariane ricambierà i sentimenti di Erik e confesserà a Selina di avere una relazione stabile con l'uomo, già da molto tempo.

Inoltre, Kalenberg dirà all'amica di essere stanca di fare la guerra a Christoph, ma Selina non le crederà affatto.

Max, intanto, si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Vanessa e penserà di riconquistarla, ma cambierà subito idea quando vedrà la donna in atteggiamenti intimi con Georg Fichtl.