Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', giunta ormai alla 17° stagione con protagonista il tormentato e contrastato amore fra Florian e Maja. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 dicembre al 1° gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Maja di allontanare Florian, sulla dichiarazione d'amore di Ariane ad Erik, sul triangolo formato da Vanessa, Georg e Max e sull'intenzione di Christoph di licenziare Andrè.

Erik salva la vita ad Ariane

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Florian scoprirà che Maja sta lavorando giorno e notte per terminare i suoi impegni lavorativi, preoccupandosi per lei. Il giorno dopo, il giovane deciderà di parlare con la sua ex che non sarà molto felice di ascoltare i suoi consigli. La situazione fra i due giovani peggiorerà quando Maja scoprirà che Florian è registrato su un app di incontri. Quello che la giovane non sa è che è stato Max a creare il profilo di Florian sul sito a sua insaputa. In seguito, Florian scoprirà l'iniziativa dell'amico e, temendo di perdere per sempre Maja, deciderà di parlarle senza però avere successo.

Christoph vuole licenziare Andrè

Erik correrà in aiuto di Ariane, riuscendo a salvarla. Più tardi, l'uomo chiederà a Michael di rivelargli quale sia il vero stato di salute della donna, ma il medico si rifiuterà di parlargli. Dopo essere stato allontanato nuovamente da Ariane, Erik si dichiarerà alla sua amata che, a sua volta, gli aprirà il cuore.

Selina vedrà l'amica insieme ad Erik ed intuirà che la Kalenberg non è stata mai sincera con lei. Più tardi, Ariane avrà un mancamento di fronte a Selina che inizierà a nutrire dei dubbi su ciò che sta succedendo nella vita della sua amica. Shirin confiderà a Vanessa di pensare che Georg possa avere un interesse amoroso per lei.

Vanessa non farà caso alle parole dell'amica fino a quando lo sportivo non le proporrà di girare uno spot televisivo in cui devono baciarsi. Max lo verrà a sapere e correrà sul set dello spot per impedire che l'amica possa essere costretta a fare qualcosa contro la sua volontà. Alla fine, la scena del bacio verrà tagliata anche se Georg bacerà lo stesso Vanessa. Sarà proprio in quel momento che Max capirà di essere sempre stato innamorato di Vanessa. Deciso a dichiararsi con lei, il giovane andrà a cercarla, trovandola in una baita romantica insieme a Georg.

Christoph non crederà alla possibilità che Andrè sia partito per un pellegrinaggio e minaccerà di licenziarlo se non si presenterà al Furstenhof entro ventiquattr'ore.

Werner tenterà di calmare l'intemperanza del socio senza però avere successo. Non riuscendo a trovare un appartamento di loro gradimento, Robert chiederà a Cornelia di trasferirsi da lui, per poi prepararle una bellissima sorpresa con l'aiuto di Alfons. Shirin chiederà a Florian di sottoporsi ad una ceretta per aiutarla ad acquisire più follower maschile per il suo Vlog. Il ragazzo accetterà anche se la seduta si rivelerà più dolorosa di ciò che si sarebbe aspettato.