Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore si concentrano su Ezio e Veronica, prossimi alle nozze. Gloria è a pezzi, mai pensato di ritrovarsi a questo punto. Oltre alla sofferenza per non poter dire a Stefania che è sua figlia, ora anche la consapevolezza di non avere la minima possibilità di tornare con l'uomo che ha sempre amato. Ma ecco che un colpo di scena è pronto a cambiare ogni cosa.

Vittorio e Beatrice insieme a Natale: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Le feste natalizie si avvicinano e Conti sa che le passerà da solo, visto che Marta è ormai un ricordo lontano.

La sua malinconia non passa inosservata agli occhi di Beatrice, che gli vuole molto bene. Intenzionata a non permettergli di trascorrere questi giorni in completa solitudine, gli propone di stare con lei e la piccola Serena.

Sarà un modo per Vittorio e Beatrice di stare ancora vicini e chissà che non torni a palpitare l'amore che li ha uniti e poi divisi tanti anni fa.

E poi ancora, le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore vedere Dora avvicinarsi di nuovo a Nino, che vorrebbe invitare al cenone di Natale. Avendo paura di correre troppo e di metterlo in difficoltà, chiederà prima un consiglio al saggio Armando, che ben conosce il giovane.

Anticipazioni Il Paradiso: Ezio deve sviluppare di essere vedovo

Vittorio è molto felice per l'invito di Beatrice e accetta di buon grado. Conti ha però anche un altro importante obiettivo a cui pensare, ovvero raccogliere quanti più oggetti preziosi possibili per la riffa a scopo benefico che ha organizzato al grande magazzino e il cui ricavato servirà per aiutare i poveretti.

Intanto, Ezio è in fermento per il matrimonio con Veronica. Deve però presentare di essere vedovo per potersi sposare, come farà? Il signor Colombo non ha altra soluzione se non quella di chiedere il certificato di morte di Gloria Moreau e sarà proprio a lei che si rivolgerà, spezzandole il cuore.

Gloria rinuncerà così facilmente al sogno di riavere la famiglia che ha lasciato per forza di cose tanti anni fa?

Se fornisse il suo certificato di morte a Ezio, Veronica non saprebbe mai chi è in realtà e, molto probabilmente, non potrà mai dire a Stefania che è sua madre. Un epilogo che distrugge tutti i suoi sogni, questo senza ombra di dubbio.

Gloria potrebbe mandare a monte le nozze di Ezio e Veronica

Non si esclude che nelle Signore puntate de Il Paradiso possa succedere qualcosa che ogni equilibrio o che, addirittura, sia la stessa Gloria a mandare a monte le nozze di Ezio e Veronica . Al momento sono solo ipotesi, ma ci sembra strano e crudele che la povera Moreau perda tutto ciò per cui sta lottando da tanti anni.