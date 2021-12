Aria di crisi tra Franco e Angela in Un Posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Rai 3 svelano che un imprevisto metterà la coppia a dura prova. Angela dovrebbe partire per la Sicilia per sostituire un collega. Una questione molto importante che riguarda la Fondazione deve infatti essere risolta. Sappiamo bene quanto Angela tenga a questo lavoro e quanto abbia investito nel progetto. Nonostante ciò, Franco non sarà assolutamente d'accordo con la possibilità che la moglie parta, come del resto aveva già fatto tempo fa recandosi a Venezia.

Bianca avrà un comportamento decisamente più maturo, spronando la madre a fare ciò che la rende felice e realizzata. Nel frattempo, Rossella e Patrizio si avvicineranno in maniera del tutto inaspettata.

Un Posto al sole anticipazioni: Angela incontra l'ostilità di Franco

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda martedì 28 dicembre su Rai 3, Angela sarà in grande difficoltà. Per un problema lavorativo, dovrebbe lasciare Napoli e raggiungere la Sicilia, non si sa per quanto tempo. Franco non accetta la cosa, non vuole che la moglie lasci la sua famiglia.

Non sarà una situazione facile da affrontare, anche perché Franco non sembrerà avere alcuna intenzione di ascoltare le ragioni di Angela.

Bianca proverà a mediare, ma con scarsi risultati.

Che cosa deciderà di fare Angela? La sua tenacia è nota, ma bisognerà vedere come si metteranno le cose con Franco, anch'esso caparbio e dal carattere non proprio facile. Intanto, una ex coppia si riavvicinerà in maniera del tutto inaspettata.

Rossella e Patrizio si baciano: anticipazioni Un Posto al sole

Un'altra coppia in crisi è quella formata da Rossella e Riccardo. La vacanza a Bolzano, iniziata nel migliore dei modi, si è trasformata in un incubo a occhi aperti. Virginia, la ex moglie di Crovi, è pronta a mettere i bastioni tra le ruote dei neo fidanzatini.

Rossella, già delusa per la recente separazione dei suoi genitori, sembrerà perdere completamente la fiducia nell'amore.

Non sarà facile per lei reagire, specie in questo periodo di festeggiamenti. Tuttavia, qualcosa cambierà il corso degli eventi.

Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Rossella e Patrizio passeranno del tempo insieme e, dopo qualche bicchierino di troppo per dimenticare le reciproche magagne amorose, finiranno per baciarsi. Un momento di grande complicità che, nelle prossime puntate, porterà entrambi a riflettere sui reciproci sentimenti e ad avere una forte nostalgia della loro storia passata.

Nel frattempo, Mariella si impegnerà nell'organizzazione di un Capodanno da urlo alla Terrazza, anche se Guido non ne sarà così felice.