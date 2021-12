Raffaella Mennoia si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000. Braccio destro di Maria De Filippi e autrice di punta dei programmi più seguito di Canale 5, da Uomini e donne fino a Temptation Island, Raffaella ha svelato a Novella 2000 in che rapporti è con alcuni dei personaggi più in vista che sono usciti proprio dai programmi di cui lei stessa è parte fondamentale, anche se dietro le telecamere e non davanti. In particolare, la Mennoia ha detto la sua sul comportamento di Gemma Galgani, sulla sua amicizia con Giulia De Lellis e ha svelato un particolare sulla vita 'social' di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.

Il segreto di Giulia Stabile

L'autrice di 'Cupido spostati', storia romanzata di alcune coppie nate sotti i riflettori di Uomini e Donne, ha raccontato a Novella 2000 come alcuni rapporti nati per via del suo lavoro si siano poi trasformati in amicizia. Questo è il caso di Giulia Stabile. Raffaella Mennoia ha usato per la ballerina delle parole dolcissime che lasciano trasparire un grande affetto alla base del loro rapporto. 'Una cucciola pura, buona', ha detto l'autrice parlando della danzatrice che ha saputo conquistare tutti coloro che vengono a contato con lei per il suo modo di fare genuino e senza filtri.

'Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me', ha aggiunto Raffaella che ha raccontato un aneddoto al riguardo.

Mennoia ha detto che una volta terminata l'esperienza di Amici, Giulia ha chiesto a lei una mano a gestire al meglio Instagram, vista la popolarità sempre crescente. Naturalmente lei ha accettato di buon grado in quanto sostiene gli stessi messaggi di positività che Giulia manda ai suoi follower. Tra le due è nata una sincera amicizia.

Da Giulia De Lellis a Gemma Galgani: i giudizi di Raffaella

Ma Giulia Stabile non è l'unica 'Giulia' dei programmi della De Filippi che ha fatto breccia nel cuore di Raffaella. Anche la De Lellis è diventata un'amica. Mennoia ha dichiarato che l'arrivo dell'influencer a Uomini e Donne è senza dubbio avvenuto nel momento giusto, ma Giulia aveva già tutte le carte per sfondare.

'Nata per vincere', ha detto Raffaella che ha anche ricordato come la romana disegnava già le maglie che poi metteva in trasmissione, avendo sempre avuti interesse per la moda.

Affermando che con qualcuno che è passato per i programmi di cui è autrice sono addirittura in corso azioni legali, Raffaella ha chiarito cosa pensa di Gemma Galgani. Mennoia crede che non è compito della dama del trono over essere un esempio per chi la segue e che al massimo lei con il suo comportamento danneggia solo se stessa. Insomma, Raffaella negli anni è diventata fondamentale per i programmi di punta di Canale 5: l'autrice non si tira mai indietro quando occorre metterci la faccia e questo al pubblico piace molto.