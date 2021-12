Dallo scorso 15 dicembre non si parla d'altro che dell'addio di Andrea Nicole a U&D. La tronista ha lasciato il programma senza una vera e propria scelta, ovvero dopo essersi incontrata segretamente con Ciprian nella sua abitazione romana. Interpellata dai giornalisti sull'epilogo negativo che ha avuto il percorso di Conte, l'autrice Raffaella Mennoia si è detta contrariata soprattutto dalla mancata correttezza nei confronti del pubblico e di chi lavora dietro le quinte del format.

Il parere di Raffaella sulla tronista di U&D

Mercoledì 15 dicembre è andata in onda la puntata di U&D in cui Andrea Nicole e Ciprian sono stati "massacrati" per aver omesso alla redazione un loro incontro passionale.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sparato a zero sulla neo coppia, accusando soprattutto la tronista di essere una brutta persona che non ha rispetto del lavoro altrui.

Anche Maria De Filippi ha criticato la decisione di Conte di non informare gli autori della presenza del corteggiatore fuori casa sua e, di conseguenza, della notte che hanno trascorso insieme prima di presentarsi negli studi Elios mano nella mano.

A rilasciare interessanti dichiarazioni su questa storia, è stata anche Raffaella Mennoia che, esattamente come la maggior parte dei telespettatori, non ha apprezzato il comportamento dei protagonisti del Trono Classico.

Le critiche e l'addio definitivo a U&D

Raffaella Mennoia ha esordito dicendo che l'obiettivo di Uomini e donne è quello di far innamorare le persone, quindi è contenta se anche Andrea Nicole e Ciprian hanno riscoperto questo sentimento grazie alla partecipazione al dating-show.

"Quando si partecipa ad una trasmissione come la nostra, non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format", ha aggiunto l'autrice nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 16 dicembre.

La collaboratrice di Maria De Filippi si è accodata al parere della maggior parte dei telespettatori, gli stessi che hanno gridato al tradimento per il comportamento scorretto che ha avuto la tronista.

"Giustamente il pubblico pretende rispetto e verità, che sono cose inscindibili", ha aggiunto l'autrice dell'amatissimo programma di Canale 5 in una recente chiacchierata con i giornalisti.

Anche se non approva la scelta di Nicole di accogliere Ciprian in casa e avvisare la redazione solamente il giorno dopo, la romana ha cercato di comprenderla, soprattutto fidandosi del trasporto che ha sempre visto da parte sua nei confronti del biondo corteggiatore.

Le parole della conduttrice di U&D

Raffaella si è detta vicina ad Andrea Nicole per il difficile percorso che ha dovuto affrontare per diventare quella che è oggi, infatti l'unica cosa che le rimprovera è la seguente: "Poteva avvertirci dell'accaduto e non si sarebbe alzato nessun polverone".

L'autrice di U&D si è accodata al pensiero che Maria De Filippi ha espresso su questa storia nel corso della puntata del 15 dicembre, quella in cui la tronista e Ciprian hanno reso pubblico il loro incontro segreto, quindi lontano dalle telecamere, della sera prima.

"Ci rimango molto male perché bastava avvertire e dire che lo facevi restare", ha detto la presentatrice del dating-show visibilmente amareggiata per come si è concluso il percorso della donna che lei ha voluto con forza nel cast.

"Non sono pentita della scelta che ho fatto a settembre, ma sinceramente penso che tu ci sia cascata. Lui ha fatto una cosa non bella mettendoti in questa situazione, è stato egoista. Non voglio fare previsioni, ma non credo molto in questa storia", ha concluso la padrona di casa in merito alla neo coppia.