Martedì 14 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini & Donne, quella incentrata sull'addio di Isabella. La dama del Trono Over ha deciso di andare via mano nella mano con Fabio, l'unico a essere riuscito a entrarle nel cuore in poco più di un mese di frequentazione. Se Ricci si è commossa durante la sua scelta, i suoi "detrattori" si sono mostrati di ghiaccio in quel momento: nessuna emozione per la nuova coppia da parte di Gemma, Armando e Gianni Sperti.

Il saluto della protagonista di U&D

La puntata di U&D alla quale hanno assistito i telespettatori è stata molto emozionante.

Dopo mesi vissuti da assoluta protagonista, Isabella ha comunicato l'intenzione di lasciare il programma assieme al cavaliere del quale si è innamorata.

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, la dama ha informato i presenti che lei e Fabio sono una coppia e d'ora in poi si vivranno lontano dai riflettori, come fanno tutti quelli che trovano l'amore nel dating show.

L'uomo ha omaggiato la fidanzata con un mazzo di fiori e insieme hanno brindato al loro futuro. Dopo il brindisi i due hanno ballato stretti sotto la pioggia di petali rossi, che nel format rappresenta la scelta e l'inizio di un nuovo sentimento.

La freddezza di parte del cast di U&D

Prima di lasciarsi andare tra le braccia di Fabio, Isabella ha fatto notare la gelida reazione che la sua antagonista numero uno ha avuto alla sua scelta.

Se in passato si è emozionata per tutte le coppie che si sono formate davanti ai suoi occhi, Gemma per Ricci non ha battuto ciglio e la dama l'ha fatto presente dicendo: "Da parte sua mi aspettavo un po' di commozione".

Galgani, però, non è stata l'unica a non essersi emozionata nell'assistere alla formazione di questa coppia: anche Gianni Sperti non ha commentato questo momento, cosa piuttosto insolita visto che l'opinionista esulta ogni qualvolta che in studio sboccia un nuovo amore.

I telespettatori di U&D, inoltre, hanno sottolineato anche la faccia seria che Armando ha sfoggiato quando a centro studio c'erano Isabella e Fabio. Incarnato non ha gioito per la coppia, anzi mentre i due ballavano si è alzato ed è andato a farsi un caffè.

Probabilmente non è un caso che gli unici a non essersi commossi per questo fidanzamento siano i tre "detrattori" principali della dama: Gemma ha rivaleggiato con la collega di parterre per mesi, Gianni e Armando l'hanno accusata per settimane di partecipare al programma solo per visibilità e non per cercare l'anima gemella.

Il percorso negli studi di U&D

Il 14 dicembre, dunque, è ufficialmente terminata l'avventura di Isabella a Uomini e donne. La dama ha esordito nel cast del Trono Over la scorsa primavera e in poche settimane è diventata subito una protagonista.

L'essere totalmente diversa da Gemma l'ha aiutata nel guadagnare spazio in puntata e consensi, tant'è che in moltissimi l'hanno considerata l'unica vera antagonista di Galgani davanti alle telecamere.

La protagonista del dating show ha frequentato diversi cavalieri in questi mesi (tra i quali Biagio Di Maro), ma solamente nell'ultimo periodo ha aperto il suo cuore all'amore. Fabio è riuscito a restituire il sorriso a Isabella, la stessa che oggi dice di voler invecchiare al suo fianco.

La donna è stata anche molto attaccata di recente: Gianni Sperti e Armando Incarnato hanno iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità visti gli abiti che ha sfoggiato in studio (che sarebbero sponsor di grandi brand) e l'attività social che ha intrapreso dopo essere diventata popolare (si è parlato a lungo di "like" a commenti negativi su altri del cast).