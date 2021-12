Uomini e donne è attualmente in pausa natalizia. Il ritorno del dating show di Maria De Filippi è previsto per il 10 gennaio 2022. Molto presumibilmente, già nella prima puntata dell'anno nuovo, si assisterà alla scelta della tronista Roberta Giusti. Ci sarà pure un colpo di scena che riguarderà la 'non scelta', a cui la padrona di casa offrirà il Trono.

Uomini e donne torna su Canale 5 dal 10 gennaio 2022

L'ultima puntata di Uomini e donne del 2021 è andata in onda lo scorso 22 dicembre e i telespettatori hanno avuto l'occasione di assistere a una divertente gara di ballo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, vinta proprio da quest'ultima.

Ora il programma di Maria De Filippi è sospeso, come accade ogni anno durante le feste natalizie. I telespettatori dovranno attendere ancora alcune settimane prima di rivedere in video Gemma e company.

Stando alle ultime indiscrezioni, e salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, U&D tornerà nel pomeriggio di Canale 5 a partire dal 10 gennaio 2022.

Roberta sceglie Samuele nelle nuove puntate in onda a gennaio

I fan del programma attendono la messa in onda della puntata riguardante la scelta della tronista Roberta Giusti. La registrazione è avvenuta lo scorso 16 dicembre e pertanto gli amanti delle anticipazioni sanno già come è andata: secondo quanto riportano alcune indiscrezioni web Roberta sceglierà Samuele.

Nulla da fare per l'altro corteggiatore Luca Salatino, che sembrava essere il favorito e il prediletto del pubblico. Evidentemente qualcosa ha convinto Roberta a propendere per Samuele.

Sempre nel corso delle puntate in onda a gennaio 2022, il pubblico scoprirà come starà proseguendo la conoscenza tra Leonardo e Gemma Galgani.

Luca Salatino nuovo tronista di Uomini e donne

Tornando invece al Trono Classico, dopo la scelta di Roberta Giusti, il corteggiatore 'non scelto' Luca Salatino non potrà fare a meno di mostrare tutta la propria delusione. Il giovane durante il suo percorso, ha parlato di alcune vicende personali che in pochi conoscono e che lo hanno fatto soffrire parecchio.

Luca ha parlato pure di un periodo di depressione seguito a un'operazione alla schiena che lo costrinse a non camminare per nove mesi. Il ragazzo, ha mostrato come, sotto la scorza da duro, si nasconda invece un animo alquanto sensibile.

Maria De Filippi offrirà alla 'non scelta' di Roberta il Trono di Uomini e donne: Luca Salatino accetterà la proposta e sarà il nuovo Tronista del programma. Per vederlo in queste nuove vesti, bisognerà attendere il prossimo gennaio. L'appuntamento con Uomini e donne sarà sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.