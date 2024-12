Nelle nuove puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio Yvonne si farà convincere da Michael a iniziare il protocollo di cure contro il cancro. La donna accetterà dopo molte reticenza ma non riuscirà ancora a dire a Erik della sua malattia. Intanto Eleni farà un sogno su Leander, a dimostrazione che tra i due giovani il sentimento è tutt'altro che sopito.

Yvonne decide di iniziare le cure contro il cancro

La nuova settimana di programmazione riprenderà nel momento in cui Yvonne sarà devastata dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore al seno.

La donna non riuscirà a confessare la verità sulla sua malattia ad Erik e la situazione non cambierà nemmeno nelle nuove puntate. La donna sembrerà non voler accettare la malattia, nonostante Michael continui ad insistere affinché si sottoponga alle cure il prima possibile. Yvonne deciderà di prendersi una pausa dal lavoro e alla fine si convincerà ad iniziare le cure contro il cancro. La battaglia contro il tumore sarà lunga e il medico le spiegherà tutti i passi necessari per sconfiggerlo. Nel frattempo nasceranno delle incomprensioni e dei malintesi tra Lale e il nuovo arrivato Theo. Lei penserà erroneamente che lui sia il suo stalker e lo aggredirà per poi scoprire che Theo non centra nulla.

Eleni non ha dimenticato Leander: anticipazioni fino al 3 gennaio

Eleni invece si troverà in difficoltà con il suo progetto di ristrutturazione e Leander interverrà per aiutare la sua ex fidanzata. I due passeranno molto tempo insieme per lavorare al progetto e nella mente di Eleni riaffioreranno i ricordi del loro amore. La ragazza arriverà addirittura a sognare Leander e a sussurrare il suo nome mentre si trova a letto con Julian.

Quest'ultimo ovviamente, non prenderà affatto bene la cosa e sarà alquanto irritato.

La situazione tra Nicole e Alexandra continuerà ad essere tesa, tanto che quest'ultima le giocherà un brutto scherzo arrivando a provocare l'allagamento del locale. Nicole sarà disperata e temerà il fallimento visto che l'assicurazione si rifiuterà di coprire le spese per riparare i danni.

In suo soccorso arriverà però Robert, che aprirà una raccolta fondi per aiutare Nicole.

Tempesta d'amore in onda alle 10:45 durante le festività

Tempesta d'amore non va in vacanza e continua ad andare in onda anche durante le festività natalizie, seppur in un orario diverso dal solito.

L'orario di messa in onda infatti in questi giorni slitta in avanti di un'ora rispetto al solito, quindi le vicende ambientate al Furstenhof inizieranno alle ore 10:45 circa. Lo sceneggiato occupa quindi lo slot orario lasciato libero da Mattino 4, il programma di Federica Panicucci e Roberto Poletti che si è preso qualche giorno di vacanza.