L’ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha innescato nuove dinamiche. Per esempio, Sophie Codegoni si è allontanata da Gianmaria e si è avvicinata al nuovo arrivato. Anche Jessica Selassié ha mostrato un certo interesse per il nuovo coinquilino, ma la sorella Lulù ha cercato di farle aprire gli occhi.

L’accaduto

Basciano appena varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia ha ammesso di essere incuriosito da Soleil e Sophie. In un secondo momento il 30enne ha confidato di trovare interessante anche Jessica. Nonostante tutto, però, Basciano si è avvicinato all’ex tronista di Uomini e Donne, tanto che tra i due è scoccato un bacio.

Poco prima della 30ª esima diretta del GFVip, Jessica ha deciso di fare un massaggio rilassante al nuovo coinquilino. Il gesto ha portato la Principessa a restare indietro con la preparazione per la puntata.

Lo sfogo di Lulù

Nel vedere la sorella maggiore in ritardo, Lulù ha cercato di spronare Jessica. Scendendo nel dettaglio, la 23enne ha fatto notare di avere perso solamente tempo: “Ma che c… massaggi? Imbecille, fai queste cose a uno che neanche ti vuole”. Stando al giudizio di Lulù, non ci sarebbe nulla di male se il massaggio fosse stato fatto ad un altro coinquilino: “Lui sa benissimo che a te piace, non farti prendere in giro”. Sebbene Jessica abbia spiegato di non essere più infatuata del coinquilino, la sorella non ci ha creduto.

Anzi, Lulù ha rincarato la dose: “Appari quasi folle a correre dietro a uno che nemmeno ti vuole”. La 23enne ha fatto notare alla sorella maggiore che se ci fosse stata anche Clarissa al GFVip (la più piccola delle sorelle Selassié è stata eliminata qualche settimana fa) avrebbe detto le stesse cose: “Tu dovevi essere intelligente e non farti fregare”.

Infine, la diretta interessata ha precisato che la situazione con Manuel Bortuzzo non può essere paragonata, poiché tra i due è scoccato l’amore dal primo istante.

La stoccata a Sophie

Nel pomeriggio Lulù Selassié ha criticato l’atteggiamento di Sophie Codegoni. Scendendo nel dettaglio, la 23enne ha rivelato che se fosse capitata a lei una situazione del genere avrebbe aspettato.

Per la Principessa, non si può passare da un ragazzo all’altro così facilmente: “Non si possono fare soffrire due persone”. Inoltre, Lulù ha lasciato intendere di non avere perdonato la coinquilina per avere fatto piangere la sorella maggiore: “Ha fatto stare male Jessica”. A detta di Lulù, Sophie avrebbe dovuto avere più rispetto per Gianmaria.

A fare eco al ragionamento della Principessa, ci ha pensato Miriana Trevisan. Quest’ultima ha sostenuto che Codegoni avrebbe dovuto aspettare prima di gettarsi tra le braccia di un altro ragazzo.