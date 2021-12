Armando Incarnato di nuovo nel mirino: il cavaliere del trono over di Uomini e donne è al centro di nuove segnalazioni che riguardano lui e la sua ex Janet. A riportare tali voci è Deianira Marzano: l'esperta di gossip ha pubblicato una chat con un utente che si presenta come lontano parente del partenopeo. In tale chat, si parla del rapporto che Incarnato ha con la donna che già due anni fa fu tirata in ballo per via di alcuni messaggi un po' sopra le righe che aveva inviato a Veronica Ursida, la ex dama che allora frequentava proprio Armando.

Stando al racconto dell'utente di cui non si conosce l'identità, Armando parlerebbe di Janet come la sua fidanzata.

Armando frequenta ancora la sua ex?

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Armando ha spesso attaccato Marcello, un cavaliere che dopo una frequentazione con Ida ha lasciato il programma per via di una conoscenza avviata fuori dal dating show. Nel mezzo della bagarre, è saltato di nuovo fuori il nome di Janet, la ex compagna di Incarnato. Gli opinionisti hanno contestato al napoletano di frequentare ancora la donna, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. Janet fu ospite del programma per chiarire la sua posizione in seguito ad alcuni messaggi scritti sui social alla Ursida.

In quell'occasione, Armando ha ribadito che con lei era tutto finito dal punto di vista sentimentale anche se continua a gestire il suo negozio e frequenta casa sua.

Ma secondo ciò che ha pubblicato Deianira, i rapporti tra Janet e Armando andrebbero oltre all'amicizia e al lavoro. "Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata.

Lavora nel suo negozio di parrucchiere'', ha scritto un utente, che ha chiesto di oscurare il suo nome e il grado di parentela con il cavaliere, alla Marzano. La blogger in seguito a tali parole, che hanno destato già più di un sospetto tra i follower, ha mostrato Armando mentre si trova nella negozio di parrucchiere che gestisce per l'appunto Janet.

Sorge quindi sempre di più il dubbio che Incarnato abbai un legame troppo stretto con colei che dovrebbe essere una ex compagna.

I dubbi degli opinionisti su Incarnato

Di certo tale segnalazione non passerà inosservata agli occhi degli opinionisti. Non è un mistero che non corra buon sangue tra il cavaliere del trono over e Gianni e Tina. Più di una volta Sperti ha messo in dubbio il comportamento del napoletano con le donne che frequenta, pensando che Armando non sia realmente libero e non voglia intraprendere una relazione sentimentale. Inoltre, il fatto che ancora una volta Janet venga tirata in causa potrebbe dar modo di mettere sotto torchio Armando.

Il cavaliere stesso, di fronte a tali segnalazioni, potrebbe adesso prendere la palla al balzo per chiarire la sua situazione. Sta di fatto che adesso che Armando adesso dovrà dare più di una spiegazione in trasmissione per evitare ogni ombra sulla sua persona.