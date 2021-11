Grandi novità potrebbero essere in arrivo per i telespettatori di Uomini e donne: una nuova tronista potrebbe presto giungere in trasmissione alla ricerca del vero amore. A darne notizia, seppure con il beneficio del dubbio, è il sito de Il Vicolo delle News, che avrebbe saputo da fonti vicine al dating show condotto da Maria De Filippi che sul trono più ambito della tv italiana potrebbe presto accomodarsi una donna. Per di più, il sito rivela che si tratterebbe di un volto conosciuto quindi non nuovo al mondo dello spettacolo.

'Una bella mora' potrebbe diventare tronista

La stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel suo vivo: la nuova formula del dating show adottata in seguito allo scoppio della pandemia. prevede una mescolanza di trono over e trono classico. I telespettatori gradiscono la mescolanza: nonostante la trasmissione vada in onda da tanti anni sembra non conoscere crisi, capace di rinnovarsi per assecondare i gusti dei fan pur restando sempre fedele a se stessa. Per questa ragione, ogni notizia che gravita intorno ai troni di Canale 5 suscita subito molto interesse tra il pubblico del programma.

Il web ha dato un'indiscrezione davvero succulenta: ben presto una nuova tronista, di cui non viene fatto il nome, sarebbe pronta a cercare l'amore in tv.

Si tratterebbe di una bella mora già nota nel mondo della tv. Non vengono fatte neanche ipotesi sul possibile nome: gli indizi sono davvero troppo pochi, ma già tanto è bastato a destare la curiosità tanto più che la ragazza in questione avrebbe già girato il classico video con cui i nuovi protagonisti vengono presentati Di certo i cambiamenti sulle sedie rosse nelle prossime settimane non saranno pochi.

Roberta e Andrea Nicole vicine alla scelta

Da poco, Matteo Ranieri è arrivato a Uomini e Donne. Dopo essere stato corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, attualmente concorrente del GF Vip, per il giovane è giunto il momento di mettersi alla prova come tronista visto che la precedente relazione si è chiusa velocemente e anche male.

Attualmente le sue "colleghe" sono Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte, ma entrambe sono davvero vicine alla scelta.

Roberta si ritrova divisa tra Luca e Samuele mentre Nicole dovrà decidere se uscire dal programma con Ciprian o con Alessandro. Successivamente, al loro posto potrebbe giungere la donna di cui si parla nelle indiscrezioni. Le carte verranno quindi mescolate ancora una volta. La domanda è: Maria De Filippi resterà con due tronisti dando più spazio a dame e cavalieri del trono over o verranno occupati anche altri troni? Per saperne di più occorrerà attendere la prossima anticipazione.