La musica torna in piazza per il Capodanno. In vista ella serata del 31 dicembre, Mediaset darà spazio in prime time su Canale 5 ad una serata speciale caratterizzata dalla messa in onda di un concerto di Capodanno che accompagnerà gli spettatori verso l'arrivo del 2022. Al timone di questa serata speciale ci sarà la conduttrice Federica Panicucci che tornerà in video per il concerto di fine anno dopo un anno di stop dovuto all'emergenza Covid-19 di dodici mesi fa.

Concerto Capodanno Canale 5 del 31 dicembre, ecco le prime anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni sul concerto di Capodanno di Canale 5 previsto per la serata del 31 dicembre, rivelano che al timone ci sarà la confermatissima Federica Panicucci, già padrona di casa delle ultime edizioni dello show.

Questa volta, però, la conduttrice di Mattino 5 non sarà sola sul palco, dato che al suo fianco in questa nuova edizione di Capodanno in musica, ci sarà il cantante Al Bano Carrisi.

Il "re" di Cellino San Marco, che quest'anno si è messo in gioco anche come ballerino nel cast di Ballando con le stelle 2021, riapproderà sugli schermi del prime time Mediaset e lo farà con questa serata speciale, dove ci sarà spazio anche per le esibizioni dei suoi brani più famosi.

I fan sperano di vedere gli ex allievi di Amici al concerto di Capodanno di Canale 5

Una serata di grande musica che potrà contare sulla presenza di numerosi artisti anche se, fino a questo momento, vige ancora il riserbo sui nomi che saliranno sul palco dello show di fine anno in onda su Canale 5 il prossimo 31 dicembre, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

I fan social che attendono con trepidazione di scoprire l'elenco dei cantanti che animeranno la serata di Capodanno di Canale 5, sperano che possano esserci anche i protagonisti dell'ultima edizione di successo di Amici di Maria De Filippi, tra cui Aka7even e Sangiovanni, che hanno dominato le classifiche di vendita con i loro album.

Panicucci svela le prime anticipazioni sul concerto di Capodanno di Canale 5

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei cantanti Big che saliranno sul palco del concerto di Capodanno Mediaset che andrà in onda in diretta da Bari, a fornire qualche anticipazione sullo show ci ha pensato Federica Panicucci.

Durante una delle sue ultime puntate di Mattino 5 (prima dello stop natalizio), la conduttrice ha svelato ai telespettatori che sul palco dello show di fine anno ci saranno anche due comici amatissimi dal pubblico di Canale 5.

Trattasi di Pio e Amedeo, che quest'anno hanno sbancato gli ascolti del prime time con il loro primo show televisivo e che il 31 dicembre animeranno anche la serata di Capodanno degli spettatori Mediaset.