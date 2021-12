Proseguono le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa e in streaming su RaiPlay, dove sono visibili anche gli episodi in replica. Chiara è stanca di tenersi dentro un peso che le opprime la coscienza. Era lei alla guida dell'auto quella sera dell'incidente in cui ha perso la vita suo padre. Fino a ora ha taciuto, ma forse è arrivato il momento di parlare e di informare chi di dovere, prima che le conseguenze siano ancora più gravi.

Chiara può contare sulla vicinanza di Nunzio, che ha deciso di rimanere a Napoli per lei.

Ha anche l'appoggio di Franco, che ha capito quanti stia soffrendo. Proprio quando la giovane Petrone sarà sul punto di rivelare la reale dinamica dei fatti, ecco che un imprevisto la mette di nuovo in crisi.

Nel frattempo, anche Patrizio non vivrà una situazione semplice. Clara ha preso tempo dopo la sua richiesta di andare a convivere e di certo non è un buon segno. Che di mezzo ci sia anche Alberto è indubbio. Ora che Palladini lavora, sta cercando di dare qualche soldo in più a Clara per Federico e, nello stesso tempo, provando a riconquistare la sua fiducia. Resta però da capire se sta mentendo o sia davvero cambiato. Di seguito, la trama dettagliata della puntata.

Un Posto al sole, le anticipazioni della puntata di martedì 14 dicembre 2021

Una nuova puntata di Un Posto al sole attende i telespettatori su Rai 3. Franco (Giuseppe Zarbo) ha dato dei preziosi consigli a Chiara, indecisa se parlare o no della notte dell'incidente e del fatto che fosse lei a guidare l'auto. Della stessa idea è Nunzio.

La giovane Petrone si convince ad ascoltarli, ma un evento imprevisto la mette di nuovo in crisi.

Intanto, Vittorio continua con il suo assurdo piano per far disinnamorare Speranza. Samuel è scettico a riguardo, ma nemmeno lui riesce a distogliere il giovane Del Bue dal suo intento.

Upas spoiler: Patrizio esasperato da Alberto

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà nuovamente infastidito dalle continue intromissioni di Alberto (Maurizio Aiello). Palladini non ha alcuna intenzione di rinunciare a Clara e non sopporta il fatto che 'un ragazzino' possa sostituirlo nel ruolo di padre.

Patrizio resterà fermo sulla sua posizione e non smetterà di sperare che Clara accetti la proposta di andare a vivere con lui. Ne parlerà anche con Raffaele che, nonostante la sua mentalità aperta, non prenderà affatto bene la cosa.

La stessa Ornella si mostrerà piuttosto scettica, preoccupata dal fatto che Patrizio possa fare il passo più lungo della gamba e andare incontro a una cocente delusione. Patrizio, però, non demorderà affatto.