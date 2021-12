Molte novità attendono i fan di Love is in the air in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della serie tv narrano che Eda Yildiz deciderà di licenziarsi dall'hotel gestito da Deniz, che nel frattempo dimostrerà di essere interessata a Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Deniz nutre un debole per Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse in prima visione tv, raccontano che Eda prenderà una decisione riguardante il suo futuro lavorativo dopo essersi riconciliata con Serkan per il bene di Kiraz.

Tutto comincerà quando Deniz dimostrerà di nutrire un debole per l'architetto, tanto da rivolgergli sempre più attenzioni. Successivamente, lo costringerà a collaborare addirittura con Eda pur di vederlo tutti i giorni all'hotel di Sile. Da un lato, la Yildiz non sarà affatto contenta di dover lavorare accanto all'ex fidanzato, ormai guarito al cancro al cervello diagnosticato cinque anni prima. Tuttavia, Bolat avrà come unico obbiettivo quello di riconquistare Eda, facendo innervosire Deniz. A tal proposito, quest'ultima diventerà amica con Aydan pur di mettere le mani su Serkan. Un piano che non avrà esito positivo quando scoprirà che Kiraz non è altro che la nipote della signora Bolat.

Kerem licenziato senza preavviso

Nella seconda stagione di Love is in the air, Deniz diventerà pazza di gelosia, tanto da mettere i bastoni tra le ruote al lavoro di Serkan ed Eda. Inoltre, la proprietaria dell'hotel farà delle proposte irrealizzabili a Kerem, con lo scopo di metterlo in difficoltà.

Purtroppo l'assistente della Yildiz finirà per rispondere male a Deniz, in quanto stremato dalle sue assurde richieste.

Pertanto, la direttrice deciderà di licenziarlo dal suo lavoro senza neanche dargli il minimo preavviso. Ovviamente, la decisione manderà su tutte le furie Eda.

Eda dà le dimissioni dopo una discussione con la proprietaria dell'albergo

La madre di Kiraz spiegherà a Deniz che non ha nessuna autorità per sbattere fuori Kerem, in quanto è suo assistente e non un dipendente della struttura alberghiera.

Per questo motivo, Eda deciderà di appoggiare il suo aiutante, dando le dimissioni durante un concitato dialogo con la proprietaria dell'albergo di Sile. Ma ecco che Serkan interverrà alla discussione, dove prenderà le difese della Yildiz, ricordando che il suo talento in architettura è sprecato per un affare di così poco conto.

Fortunatamente Deniz cambierà idea quando alcuni clienti giunti dall'Italia gratificheranno l'impegno di Eda. Insomma, la donna capirà di non poter far a meno dei servizi della nipote di Ayfer, tanto da provare a farle cambiare idea sull'abbandonare il lavoro all'hotel.