Graditissimi ritorni in Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a dicembre 2021 svelano che alla Terrazza torneranno dei personaggi molto amati assenti da diverso tempo. Si tratta di Viola, che rabbraccerà la mamma Ornella in compagnia di Eugenio e del piccolo Antonio e di Otello, che verrà a sapere della difficile situazione che stanno attraversando Silvia e Michele.

Viola ed Eugenio tornano in Un Posto al sole

Era nell'aria da tempo l'indiscrezione che vedeva il ritorno di Ilenia Lazzarin in Un Posto al sole. Ora, è arrivata la notizia che conferma le insistenti voci sui social.

Ebbene sì, Viola tornerà a Napoli con Eugenio per passare le feste natalizie con Ornella, Raffaele e Patrizio. Non sappiamo per quante puntate la coppia resterà a Upas, ma senza dubbio il suo rientro sarà molto apprezzato dagli affezionati telespettatori.

L'atmosfera sarà felice, ma non per Patrizio. Stando infatti alle ultime anticipazioni di Upas, Clara avrà modo di riflettere sulla proposta di convivenza e non si sentirà pronta ad accettare. Il fatto che prenda tempo e che non dia certezze a Patrizio metterà in allerta Ornella, preoccupata dal fatto che Patrizio possa ricevere una grande delusione. Sarà così che la bella Bruni avrà un acceso confronto con Clara.

Un confronto che non sarà esente da conseguenze, visto che Patrizio verrà a sapere della sofferta decisione presa da Clara.

Sarà la fine di un amore? In tutto ciò, non dimentichiamo che potrebbe intromettersi anche Alberto, ben lieto di approfittare della situazione per riprendersi Clara e il piccolo Federico.

Upas spoiler: Otello torna a Napoli

Quelli di Viola, Eugenio e Antonio non saranno gli unici rientri in Un Posto al sole per le puntate natalizie di dicembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla Terrazza tornerà infatti anche il simpatico Otello, da tempo lontano da Napoli.

Il buon Otello verrà a sapere di certo della situazione difficile che si è creata tra Michele e Silvia, ormai distanti e in procinto di prendere strade diverse. Tuttavia, le anticipazioni Tv di Upas parlano di un tiepido riavvicinamento tra Silvia e Michele e chissà che, proprio in occasione del Natale, i due non decidano di riprovarci per l'ennesima volta.

Otello avrà modo di parlare con Rossella, alla quale è molto affezionato. E, a proposito di Ross, occhio alle nuove puntate di Un Posto al sole: verrà alla luce il segreto di Riccardo che, molto probabilmente, ha un'altra donna nella sua vita. Al momento sono varie le ipotesi sull'identità di questo misterioso personaggio femminile, ma pare che arrivi molto presto a complicare ulteriormente la vita di Rossella, già sofferente per la separazione dei suoi genitori.