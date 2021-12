Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e al centro dell'attenzione continua a esserci Luca D'Alessio, in arte Lda. In queste settimane di permanenza all'interno della scuola di Maria De Filippi, il giovane cantante ha messo a segno un traguardo importante, dato che ha conquistato il suo primo disco d'oro e nel corso della puntata del daytime trasmessa in tv il 10 dicembre, Luca ha ricevuto anche la chiamata da parte di suo padre Gigi D'Alessio.

Grande successo per Lda: è festa ad Amici 21 per il disco d'oro e interviene papà Gigi

Nel dettaglio, durante la nuova puntata del daytime di Amici 21, Lda ha avuto modo di festeggiare nel migliore dei modi il suo primo disco d'oro, ottenuto dopo il successo del suo primo singolo "Quello che fa male".

Un successo che ha reso felicissimo il giovane allievo della scuola di Maria De Filippi, che sta portando avanti questa avventura nel cast del talent show potendo contare in primis sul sostegno del pubblico che lo sostiene e che lo ama.

Lda ha avuto modo di festeggiare con i suoi compagni di avventura questo traguardo importante che ha ottenuto dal punto di vista musicale e tra le sorprese c'è stato anche l'intervento di suo padre Gigi D'Alessio.

Gigi D'Alessio chiama suo figlio ad Amici 21 e si complimenta con lui

L'artista partenopeo è intervenuto durante i festeggiamenti per il disco d'oro di Lda e lo ha fatto facendo una videochiamata, con la quale il giovane artista ha mostrato a suo papà l'importante traguardo raggiunto in queste settimane grazie al suo primo singolo.

Un grande traguardo che ha reso super orgoglioso Gigi, il quale non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto fossa in gamba Luca e la sua soddisfazione per questo primo successo musicale.

Una chiamata che non è passata inosservata neppure tra i fan che seguono Amici 21 e commentano il daytime sui social. In tantissimi, infatti, hanno notato la curiosa scritta apparsa in sovrimpressione nel momento in cui Lda parlava al telefono con suo papà.

Gigi D'Alessio diventa 'il papà di' nel daytime di Amici 21

Sì, perché la produzione del talent show di Maria De Filippi ha preferito mettere "il papà di Lda" piuttosto che Gigi D'Alessio, nonostante si tratti di un personaggio famoso.

Una scelta che, ancora una volta, sottolinea il fatto che Luca D'Alessio stia portando avanti questo suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi indipendentemente dal padre famoso.

Un percorso tutto in salita quello di Lda che, a oggi tra i volti più amati di questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi.