Continuano le Anticipazioni Tv relative alla soap Un Posto al sole, in onda su Rai 3 a partire dalle 20 e 40. La celebre serie appassiona gli italiani con le sue numerose storyline pronte a tenere sulle spine il pubblico del piccolo schermo. Le anticipazioni della puntata in data 29 novembre rivelano che Rossella dovrà passare un momento particolarmente difficile, a causa della crisi matrimoniale che stanno avendo i suoi genitori. Michele, nel tentativo di trovare una soluzione al riguardo, prenderà una seria decisione.

Cosa è accaduto nella puntata precedente de Un Posto al sole

Prima di passare alle anticipazioni tv della prossima puntata di Un posto al sole, c'è da dire che lo scorso episodio ha messo sulla scena una serie di risvolti che non possono passare inosservati: Adele, innanzitutto, è finalmente riuscita a superare l'oscuro periodo del suo passato, grazie alla giornata contro la violenza sulle donne. La ragazza, ripresa la sua forza personale, ha trovato il coraggio di affrontare Mauro per troncare con lui. Adele, ora, si sente nuovamente libera e può prendere in mano le redini della propria vita. Nel frattempo Lara è stufa di sentirsi usata: alla ragazza è stato espressamente detto di provocare una certa gelosia nei confronti di Giordano, ma Lara ha affrontato Roberto e gli ha chiesto cosa si aspetta dal futuro del loro rapporto.

Quest'ultimo, tuttavia, ha preferito tergiversare per non arrivare al punto e guadagnare altro tempo.

Per quanto riguarda Michele e Silvia, i due hanno avuto una violenta discussione e il loro rapporto sembra essere giunto al capolinea, mentre Rossella, come se non bastasse la crisi che sta affrontando la sua famiglia, è ancora indecisa su dove indirizzare la propria vita: se scegliere la carriera e trasferirsi abbandonando gli affetti o rimanere e coltivare i rapporti con il dottor Riccardo Crovi.

Anticipazioni tv sulla puntata 29 novembre 2021 di Un Posto al sole

Tornando alle anticipazioni TV del prossimo episodio di Un Posto al sole, in data 29 novembre, esse suggeriscono che Rossella sta arrivando al culmine della sopportazione: la ragazza si trova al centro di numerose turbolenze e per questo motivo è molto affranta.

Nonostante Riccardo provi a darle dei consigli, Rossella non riesce a superare questo momento: il matrimonio dei genitori sembra essere arrivato a un punto di non ritorno e proprio per questa ragione Michele sta per fare una scelta definitiva. Decisione che non può più rimandare se ha a cuore il benessere della propria famiglia.

Ulteriori anticipazioni vedono Espedito chiamare Guido a fare da vigilante per Speranza. Guido, dal canto suo, ha deciso di allontanarsi dalla vita sentimentale della ragazza la quale è riuscita ad attrarre Vittorio in una maniera sempre più significativa.

Renato è contrariato per l'assunzione di Alberto: anticipazioni Un Posto al sole 29 Novembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole non finiscono qui: tra Niko e Alberto pare stia nascendo un forte sodalizio.

Il giovane Poggi è visibilmente entusiasta del nuovo rapporto professionale, spinto anche dall'approvazione di Susanna che in prima persona ha appoggiato fin da subito la scelta del legale. Renato, dal canto suo, non riesce a vedere di buon occhio la nuova assunzione e sta facendo tutto il possibile per evitare che essa si consolidi irrimediabilmente.

Cosa accadrà a Niko? Il giovane Poggi si pentirà della sua scelta?

Per scoprirlo bisognerà attendere il prossimo episodio di Un Posto al sole; l'appuntamento è fissato per il 29 novembre su Rai 3, in onda, come di consueto alle ore 20 e 40.