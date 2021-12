Nei prossimi episodi di Un posto al sole , sono previsti numerosi cambiamenti. Sono stati già annunciati infatti i rientri di Viola, Eugenio e Otello in concomitanza del Natale, mentre nel 2022 è previsto anche il ritorno di Arianna Landi . Non è tutto però, perché a breve verrà presentato a un personaggio totalmente nuovo che avrà il volto della giovane attrice Desirée Noferini . Ma quale sarà il ruolo di questa new entry e con chi interagirà?

Un posto al sole, arriva la misteriosa donna legata a Riccardo

Si è parlato a lungo della new entry femminile legata a Riccardo Crovi (Mauro Racanati), ebbene adesso questo personaggio ha finalmente un volto.

L'interprete di questa donna misteriosa sarà, infatti, l'attrice Desirée Noferini. Purtroppo però non sono stati forniti molti dettagli in merito a tale personaggio, di cui non si conosce neanche il nome. Considerata l'età (l'attrice ha 34 anni) possono essere definitivamente accantonate le teorie che vedevano questo personaggio come possibile madre o figlia di Riccardo. Guadagnano invece credito le ipotesi che vedrebbero la giovane come moglie o sorella del dottore, anche se la donna potrebbe essere semplicemente una sua collega o amica.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Rossella e Riccardo partono per Bolzano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) deciderà di partire per Bolzano assieme a Riccardo.

Non sono chiare le motivazioni che li porteranno a tale viaggio, ma sta di fatto che la giovane Graziani, sarà ben felice di scappare dai suoi problemi familiari. Purtroppo però, presto, la ragazza dovrà ricredersi, dal momento che il loro soggiorno sarà turbato dalla presenza di una donna misteriosa.

È facile immaginare che costei possa essere proprio il nuovo personaggio interpretato da Desiree Noferini, ma per capire chi è questa donna e in che rapporti è col dottor Crovi, bisognerà ancora pazientare.

Un posto al sole, entra nel cast Desirée Noferini

L'attrice Desirée Noferini, classe 1987, si è già distinta nell'ambiente dello spettacolo per la sua versatilità e per un notevole talento nella recitazione. Attrice e modella, può vantare già un curriculum di tutto rispetto e risulta inoltre dotata di una rara bellezza in cui risaltano dei tratti ereditati dalla madre etiope.

La giovane artista ha già recitato in alcune delle più celebri produzioni italiane come Don Matteo, Squadra Antimafia, I Cesaroni e Il commissario Montalbano.

Per quanto riguarda il cinema va menzionato il suo primo ruolo da protagonista nel film di Andrea Mugnaini "Non c'è tempo per gli eroi", dove ha interpretato il delicato ruolo di Hikma, una giovane donna musulmana rimasta incinta fuori dal matrimonio.