Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove, in questi ultimi giorni, è tornato a riaccendersi lo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Durante la serata di sabato, tra i due è esplosa la tensione per una bottiglia di vino non condivisa da parte dell'ex protagonista di Uomini e donne. A poche ore di distanza, non avendo gradito il modo di fare di Soleil, Gianmaria non ha perso tempo per vendicarsi lanciando delle pesanti stoccate nei confronti della sua ex fidanzata.

Si riaccende lo scontro tra Gianmaria e Soleil nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, la tensione tra Gianmaria e Soleil si è riaccesa durante la serata di sabato. L'imprenditore si è avvicinato alla ragazza per chiederle di aprire la bottiglia di vino che lei aveva messo da parte.

Soleil, però, non ha gradito l'insistenza da parte di Antinolfi ed ha cominciato ad attaccarlo dicendo che tutta questa fretta era dovuta al fatto che "senza bere non saprebbe limonare" con le ragazze.

"Stai molto calmo, sciò. Tra un po' la apro" continuava a ripetere Soleil che non ha gradito per niente il modo di fare di Gianmaria.

In quell'occasione, l'imprenditore ha incassato il colpo e si è beccato l'ennesima frecciatina al vetriolo che l'ex protagonista di Uomini e donne ha lanciato contro di lui.

Gianmaria si vendica di Soleil e sbotta contro di lei

Tuttavia, a distanza di qualche ora da quello scontro, Gianmaria non ha perso occasione per vendicarsi e lo ha fatto parlando con Miriana Trevisan dell'atteggiamento di Soleil e descrivendone un vero e proprio quadro a "fosche tinte".

Il giovane imprenditore, infatti, ha duramente sbottato nei confronti della sua ex e questa volta si è lasciato andare alla completa verità dicendo tutto quello che prova nei confronti della ragazza.

"L'unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo e fare le soap opera", ha duramente sbottato Gianmaria che questa volta non ha risparmiato una stoccata al vetriolo contro la Sorge.

Gianmaria ha ammesso che spera di poterla nominare questa settimana, dato che ha già pronta la motivazione da dare in confessionale per mandarla al televoto.

Gianmaria: “domani sera spero di andare in superled e faccio una nomination BOMBA e dico: “nomino questa persona perché sa solo denigrare il prossimo e dovrebbe iniziare a risplendere di luce propria PAPAM 💥💥💥💥💥”

I dubbi di Gianmaria sulla coppia Alex-Soleil del GF Vip 6

Al tempo stesso, Antinolfi, non ha risparmiato una stoccata nei confronti della Sorge in merito alla sua turbolenta relazione in corso con Alex Belli.

A quanto pare, Gianmaria non crede nella buona fede di questa situazione al punto da ammettere che Soleil sarebbe brava a fare "le soap opera".

Cosa succederà a questo punto? Alfonso Signorini mostrerà a Soleil il duro sfogo del suo ex durante la nuova puntata serale del GF Vip? Lo scopriremo questa sera su Canale 5.