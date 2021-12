Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione di questo Grande Fratello Vip 6. L'attore, in queste ultime ore, sta vivendo dei momenti di grande crisi, dovuti alla notizia del prolungamento di questa sesta edizione che andrà avanti fino al prossimo marzo 2022. Ben tre mesi di reclusione in più in casa per i vipponi che, entro la puntata di questo lunedì 13 dicembre, dovranno comunicare ad Alfonso Signorini se accetteranno o no il prolungamento.

I dubbi di Alex sul prolungamento di questo Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, gli ultimi giorni non sono stati per niente facile per l'attore protagonista di questo Grande Fratello Vip 6, dato che ha fatto i conti con l'assenza di videomessaggi da parte dei suoi familiari.

A differenza degli altri concorrenti che stanno vivendo con lui questa esperienza, Alex non ha ricevuto messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi cari e questo sabato pomeriggio ha perso le staffe.

L'attore è andato su tutte le furie, al punto da prendere a calci e pugni la fatidica porta rossa del GF Vip, chiedendo a gran voce agli autori di farlo uscire dal gioco.

Lo sfogo di Alex Belli pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Nelle ore successive, complice anche una lunga chiacchierata che ha fatto con gli autori, Alex si è calmato ma i dubbi non sono ancora spariti.

Questa mattina, a distanza di poche ore dalla nuova puntata serale del GF Vip che sarà quella decisiva per tutti i concorrenti di questa sesta edizione, Alex Belli ha confermato di essere ancora in crisi e di essere vicino all'uscita dal gioco.

Parlando con Miriana Trevisan in giardino, l'attore ha sottolineato il fatto che ci sono dei problemi che deve risolvere.

"La mia vita fuori di qui ha dei problemi e devo andare a risolverli, punto e basta. Cioè basta, non ci sono tante chiacchiere da fare", ha ammesso l'attore che è apparso quasi convinto di questa decisione di lasciare la casa per riprendere in mano le redini della sua vita privata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aldo Montano pronto ad uscire dal cast del GF Vip 6

Ma sarà davvero così? Alla fine, Alex Belli, lascerà la casa del GF Vip al termine della puntata serale di questo lunedì sera oppure accetterà di proseguire la sua avventura e quindi di accettare questo prolungamento?

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale dell'attore, occhi puntati anche su Aldo Montano.

Il campione olimpico, a differenza di Alex Belli, ha dimostrato di avere le idee molto chiare sin dal primo momento in cui si è paventata l'idea del prolungamento di questa sesta edizione.

Aldo, infatti, ha sempre ammesso di voler abbandonare il gioco entro il mese di dicembre, così da poter tornare di nuovo dalla sua famiglia e riprendere in mano anche gli allenamenti sportivi.