Un posto al sole prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Rai 3 e tra i personaggi più amati vi è Alberto Palladini, interpretato con successo dall'attore Maurizio Aiello. Dopo la nascita di suo figlio, Alberto sembra aver messo la testa a posto, al punto da apparire diverso agli occhi del pubblico. Ma è davvero così? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attore stesso che veste i panni del tenebroso Palladini, il quale ha ammesso che per lui non è ancora il momento della redenzione.

Alberto Palladini al centro delle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, le trame delle ultime puntate di Un posto al sole vedono Alberto Palladini al centro dell'attenzione dopo che in seguito alla nascita di suo figlio, si è ritrovato ad affrontare un bel po' di problemi anche dal punto di vista economico.

Alberto, essendo in difficoltà, ha dovuto addirittura chiedere aiuto a Niko, per far sì che lo assumesse sul suo studio legale.

Insomma il perfido e astuto Palladini è apparso quasi un "uomo nuovo", decisamente diversa dalla versione cattiva che gli spettatori e fan della soap opera di Rai 3, erano abituati a vedere.

Ma cosa sta accadendo? Per Alberto è iniziata davvero una sorta di "seconda vita" in queste nuove puntate di Un posto al sole?

L'attore di Alberto fa chiarezza su cosa accadrà nella soap Un posto al sole

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attore Maurizio Aiello in una recente intervista al settimanale "Intimità", dove ha lasciato intendere che l'apparenza inganna.

"Dico solo che per lui non è ancora arrivato il momento della redenzione", ha ammesso senza troppi mezzi termini l'attore che veste i panni di Alberto Palladini nella soap opera di successo in onda tutte le sere su Rai 3.

Insomma sembrerebbe proprio che Alberto non sia affatto cambiato e dalle parole dell'attore non risulta difficile immaginare che ci saranno nuovi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap opera, che potrebbero portare alla luce quella che è ancora oggi la vera natura di Palladini.

'Vorrei che migliorasse', ammette Aiello parlando del suo Alberto nella soap

Maurizio Aiello, a proposito del suo personaggio nella soap opera non ha nascosto di esserne molto affezionato, senza nascondere di auspicare in qualche piccolo cambiamento.

"Vorrei che migliorasse sotto tanti aspetti, il nostro rapporto è un po' conflittuale", ha ammesso l'attore di Alberto nella soap Un posto al sole.

"Il pubblico reagisce bene di fronte ai suoi colpi di scena, si entusiasma a prescindere", ha ammesso ancora l'attore aggiungendo di essere contento di questo riscontro positivo che il cattivo Alberto riesce ad avere sul pubblico della soap opera in onda su Rai 3.