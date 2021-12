Molti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 20 al 24 dicembre su Rai 1.

Le trame dello sceneggiato raccontano che Salvo Amato sarà deciso a riconquistare Anna Imbriani. Stefania Colombo, invece, nasconderà a Gemma Zanatta un segreto riguardante Marco Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore, puntate 20-24 dicembre: Salvo non vuole perdere Anna

Le anticipazioni sulle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 dicembre narrano che Gemma manterrà all'oscuro la famiglia sull'identità del corteggiatore che le ha fatto un regalo.

A tal proposito, Stefania scoprirà che la sorellastra ha approfittato dell'assenza di Ezio e Veronica per chiedere a Marco di entrare in casa loro. Per questa ragione, la giovane Colombo rinuncerà a trascorrere qualche ora spensierata con le amiche per andare a sorvegliare le mosse della giovane Zanatta, visto che lo aveva promesso alla matrigna.

Salvatore, intanto, cercherà di riappacificarsi con Anna, che però sembrerà irremovibile nella sua decisione. Ma il giovane Amato dimostrerà di non avere nessuna intenzione di perdere ragazza, tanto che Roberto si permetterà di offrirgli una mano. La collega di Beatrice rimarrà piacevolmente sorpresa quando scoprirà il regalo acquistato da Salvo per la piccola Irene.

Stefania nasconde a Gemma di stare collaborando con Marco

Nelle puntate 20-24 dicembre de Il Paradiso, Irene adotterà una nuova strategia per tenere Stefania tutta per sé: infatti deciderà di organizzare la cena della Vigilia a casa sua.

Ezio, invece, avrà intenzione di compiere il grande passo con Veronica. Tuttavia, l'uomo potrà farlo solo mettendo fine al matrimonio precedente.

A questo punto Colombo comunicherà a Gloria di avere bisogno di un grande piacere. In particolare, l'uomo le chiederà il certificato di morte che attesti la sua dipartita. In questo modo, il padre di Stefania potrà convolare a nozze con Veronica.

Vittorio, intanto, avrà in servo per Stefania per una bella notizia. Il direttore, infatti, proporrà alla Colombo di collaborare con Marco ad un'intervista ad una nota attrice.

Tuttavia la Venere tacerà la novità per non ferire la sorellastra Gemma.

Nino bacia Dora

Nino non riuscirà più a fare finta di niente, tanto da pensare di lasciare il seminario. A tal proposito, Dora desidererà invitare il ragazzo alla cena della Vigilia, sebbene tema che sia troppo presto. Per questo motivo, la ragazza chiederà ad Armando un consiglio per non sbagliare.

A questo punto Dora prenderà coraggio e inviterà Nino a unirsi alla cena del 24 dicembre. In questo frangente, la "venere" si avvicinerà sempre di più al seminarista, che non potrà fare a meno di baciarla teneramente sulle labbra.