Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, si tornerà a parlare del triangolo sentimentale tra Alberto, Patrizio e Clara. A quanto pare, quest'ultima sarà molto titubante in merito alla proposta del giovane Giordano di andare a vivere insieme. Le anticipazioni rivelano che la giovane Curcio, prima di prendere la sua decisione, affronterà la questione con l'avvocato Palladini, che però non la prenderà affatto bene. La donna, inoltre, avrà modo di confrontarsi, molto duramente, anche con Ornella Bruni.

Nel frattempo Vittorio Del Bue cercherà di mostrarsi particolarmente affettuoso con Speranza, in modo da portare la ragazza ad essere esausta di lui.

Upas, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Clara litiga con Alberto

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), stanco delle continue intromissioni dell'avvocato Palladini, deciderà di svelare al padre la sua decisione di andare a vivere assieme a Clara e Federico. Raffaele (Patrizio Rispo) però non condividerà affatto l'entusiasmo di suo figlio e lo inviterà a riflettere, con maggiore calma, su tale progetto.

Nel frattempo anche Clara (Imma Pirone) parlerà, della proposta del suo giovane compagno, ad Alberto (Maurizio Aiello) ma, ovviamente, quest'ultimo non la prenderà affatto bene.

I due finiranno, infatti, per litigare furiosamente, inoltre poo la ragazza scoprirà che anche i genitori di Patrizio non hanno apprezzato il programma del figlio e questo non farà che alimentare i suoi dubbi.

Un posto al sole, trame 13-17 dicembre: Clara prende una sofferta decisione

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara avrà un duro, ma sincero, confronto con Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli), che la porterà a riflettere seriamente sulle sue ultime scelte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo non viene svelato cosa si diranno le due donne, ma sta di fatto che, in seguito al loro scontro, la giovane Curcio inizierà a riflettere seriamente sui sentimenti che prova nei confronti di Patrizio.

La ragazza si appresterà quindi a prendere una decisione molto sofferta, che avrà un forte impatto sulla sua relazione.

Upas, puntate fino al 17 dicembre: Vittorio porta avanti il ​​suo piano

Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) sembrerà intenzionato a portare avanti la sua strategia per allontanare da sé Speranza (Mariasole Di Maio). Il ragazzo cercherà di essere il più "appiccicoso" possibile con la giovane Altieri, in modo da portarla a volersi allontanare. Tale piano ardito funzionerà o sortirà l'effetto opposto facendola invaghire ancor di più? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime puntate.