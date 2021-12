Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate in onda dal 13 al 17 dicembre 2021 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Nunzio, che si ritroverà a fare i conti e a prendere una decisione con la proposta lavorativa di Roberto Ferri. Spazio anche alle vicende di Clara che si ritroverà in piena crisi dopo una lite con il suo ex Alberto Palladini e, anche questa volta, il motivo avrà a che fare con Patrizio.

Nunzio viene assunto ai Cantieri di Ferri: trame Un posto al sole 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 fino al prossimo 17 dicembre 2021, rivelano che Nunzio si ritroverà a dover prendere una decisione in merito all'idea di andare a lavorare ai Cantieri con Roberto Ferri.

Dopo la proposta ricevuta, Ferri metterà alle strette il ragazzo e chiederà a suo padre Franco di fargli avere una risposta nel più breve tempo possibile, dato che ha bisogno di personale ai Cantieri.

E così, Nunzio, deciderà di non rimandare ulteriormente il momento della decisione finale: il ragazzo annuncerà di voler intraprendere questa nuova esperienza lavorativa ai Cantieri e quindi verrà assunto da Ferri, malgrado suo padre Franco non sia proprio convinto al 100% che questa sia la scelta giusta per lui.

Clara litiga con Alberto Palladini

E poi ancora, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 13-17 dicembre, rivelano che Patrizio comunicherà ai suoi genitori la decisione che ha preso in merito al suo futuro.

Il ragazzo ha scelto di andare a convivere con Clara e il piccolo Federico, ma questa sua decisione non renderà entusiasti i genitori che finiranno per accendere le insicurezze della ragazza.

Come se non bastasse, Clara si ritroverà al centro anche di un nuovo acceso litigio che la vedrà protagonista con il suo ex Alberto Palladini. I due arriveranno ai ferri corti proprio per questa decisione della donna di andare a convivere con Patrizio.

Clara prende una decisione sofferta su Patrizio: trame Un posto al sole 13-17 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la situazione per Clara diventerà sempre più complicata e la donna si ritroverà ad avere un confronto con Ornella, al termine del quale prenderà una decisione sofferta e al tempo stesso molto difficile, in merito al suo rapporto con Patrizio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate della soap opera di Rai 3 fino al 17 dicembre, rivelano che Vittorio porterà avanti il suo piano diabolico per far sì che Speranza si allontani da lui ma, con il suo modo di fare, finirà per insospettire la ragazza.

Intanto Rossella proverà in tutti i modi a convincere suo padre Michele a partire per Milano, dopo la nuova proposta di lavoro che ha ricevuto.