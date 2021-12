Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', che racconta l'amore, la vita e i dolori di alcuni abitanti di un immaginario condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni che Chiara farà a Nunzio, sulla proposta di lavoro ricevuta da Michele, sulle strategie attuate da Vittorio per allontanare Speranza da sé, sul litigio fra Alberto e Clara, sulla discussione di quest'ultima con Ornella che la porterà a prendere un'importante decisione.

Vittorio vorrebbe allontanare Speranza

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Chiara troverà il coraggio per confessare a Nunzio il terribile segreto che si porta dentro. Silvia rimarrà esterrefatta nello scoprire che Michele ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che lo costringerebbe a trasferirsi al nord. Più tardi, i due ex coniugi daranno l'impressione di riavvicinarsi, mentre la loro unica figlia inizierà a non tollerare più la finta normalità in cui vivono i suoi genitori dal tradimento della madre. Per questo motivo, Rossella inviterà il padre ad accettare il lavoro a Milano senza preoccuparsi per lei. Poco dopo, la giovane rimarrà molto sorpresa nel ricevere un inaspettato quanto piacevole invito.

Vittorio rimarrà molto deluso dal fallimento delle lezioni di seduzione di Samuel, decidendo alla fine di mettere in atto un piano B per far sì che Speranza si disinnamori di lui. Alla fine, il giovane deciderà di iniziare a comportarsi come una persona molto appiccicosa, finendo per ottenere l'effetto contrario. I tentativi fatti da Vittorio per far innamorare Speranza di Samuel, infatti, falliranno miseramente, anzi spingeranno la ragazza ad essere ancora più attratta da lui.

Nunzio stupisce Franco

Chiara deciderà di ascoltare i consigli di Franco e Nunzio, per poi entrare nuovamente in crisi a causa di un evento inaspettato. Più tardi, la situazione di Chiara migliorerà notevolmente, mentre Nunzio prenderà un'importante decisione che lascerà Franco senza parole. Stanco dall'ennesimo litigio con Alberto, Patrizio rivelerà al padre di volere andare a vivere in futuro con Federico e Clara.

Più tardi, quest'ultima riferirà ad Alberto di voler vivere insieme a Patrizio, scatenando la rabbia dell'uomo. Dopo aver avuto un brutto litigio con il suo ex, Clara si scontrerà anche con Ornella, finendo per riflettere seriamente su quello che prova per Patrizio. Alla fine, la giovane sarà costretta a prendere una decisione molto sofferta.