Domenica 12 dicembre è stata registrata la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica - 19 dicembre - a partire dalle ore 14:00. Nel corso della puntata ci saranno tantissime sfide, ma anche delle sorprese speciali per gli allievi della scuola.

Sfide nella 14^ puntata di Amici

Cristiano è il ballerino che la maestra Celentano ha notato durante i casting e ha scelto per sostituire Guido. Solo dopo una settimana dal suo ingresso all'interno della scuola di Amici, Cristiano si è ritrovato in sfida per essersi classificato ultimo nella gara di improvvisazione giudicata da Marcello Sacchetta.

Inoltre, nella quattordicesima puntata, verrà messo in sfida sia dalla maestra Veronica Peparini che da Raimondo Todaro, i quali non si riterranno soddisfatti del percorso dell'allievo della maestra Celentano. Fortunatamente, però, Cristiano riuscirà a superare brillantemente entrambe le prove.

Anche Alex dovrà affrontare la sua sfida, poiché si è classificato all'ultimo posto nella gara di cover e riuscirà a vincerla.

Riconferma delle maglie ad Amici 21

Nel corso della quattordicesima puntata Cosmary farà il suo ingresso in studio per cercare di convincere la maestra Celentano a restituirle la tanto ambita maglia. Purtroppo, però, anche questa volta l'insegnante non si riterrà soddisfatta e le sospenderà nuovamente la felpa, permettendole comunque di impegnarsi al massimo per cercare di farle cambiare idea - un'impresa alquanto difficile poiché la maestra Celentano la sostituirebbe appena possibile.

Serena e Dario si esibiranno in un passo a due assegnatogli come compito dalla Celentano, non soddisfacendo le aspettative della maestra. Nonostante ciò, i due giovani ballerini riusciranno a riconfermare le loro maglie, per volere dei rispettivi insegnanti della scuola.

Carola si esibirà in una coreografia modern, ottenendo il giudizio favorevole della maestra Celentano e, quindi, riconfermerà automaticamente la sua maglia, proseguendo il suo percorso all'interno di Amici.

Invece, anche durante la prossima puntata Christian non sarà presente in studio e, insieme a lui, anche Mattia. Pertanto i due amici non potranno esibirsi.

Gara cantanti di Amici 21

Fedez sarà uno degli ospiti speciali presenti nella quattordicesima puntata di Amici. Si esibirà con il suo nuovo inedito, accompagnato da una coreografia di Dario, Carola e Cristiano.

Inoltre, il rapper sarà chiamato a giudicare la gara dei cantanti, stilando la tanto temuta classifica. Questa volta a classificarsi al primo posto sarà Alex, con un bel 9. Al secondo posto si classificherà Luigi con 8,5, seguito da LDA e Aisha con 8, Sissi con 7,5, Nicol con 7 e Rea con 6,5. Purtroppo Rea si posizionerà all'ultimo posto finendo automaticamente in sfida.

Albe ed Elena non parteciperanno alla gara poiché dovranno affrontare le loro sfide, per essersi classificati ultimi durante la scorsa puntata. In compenso, Albe presenterà il suo inedito insieme a Sissi. Crytical, invece, non sarà presente in studio neanche lui e non potrà esibirsi.

Momenti divertenti e ospiti speciali

Nel corso della quattordicesima puntata, ci saranno anche Pio e Amedeo con i loro siparietti comici.

Inoltre, anche Deddy, Alessandra Amoroso e Briga presenteranno i loro nuovi inediti. Alessandra Amoroso sarà accompagnata dalla coreografia dei ballerini professionisti, mentre Briga annuncerà anche il suo imminente matrimonio.

Prima della sospensione del programma per le vacanze natalizie, Maria farà una sorpresa a tutti gli allievi della scuola. Verrà portato in studio un alberello addobbato con dei piccoli cassetti con le foto dei cantanti e dei ballerini di Amici, contenenti dei pensierini fatti dalle loro rispettive famiglie. Inoltre, Maria leggerà le lettere e mostrerà i video fatti dai genitori degli allievi.